Candidatos enfrentam segundo dia de provas com determinação e expectativa

DC Davi Cruz

As provas neste domingo (24/11), serão focadas em Matemática e ciências da natureza - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

Sonho, coragem, expectativa e determinação são algumas palavras que permeiam o coração de cerca de 14.528 candidatos que participam do vestibular da Universidade de Brasília (UnB), e que disputam 2.212 vagas em cursos de graduação. No sábado (23/11), os estudantes responderam a questões de língua portuguesa, língua estrangeira, ciências humanas e redação. Neste domingo (24/11), o exame é focado em matemática e ciências da natureza.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No primeiro dia de provas, o vestibular deste ano registrou uma taxa de abstenção de 25,56%, um aumento de mais de 2% em relação aos 23,08% de 2023. No entanto, para aqueles que compareceram às provas, o momento é de persistência e de sonhar com o ingresso na Universidade de Brasília.

Entre os milhares de participantes que prestarão o vestibular está Matheus Gabriel dos Santos, de 20 anos, que tenta pela segunda vez uma vaga em medicina. Ele, que é morador de São Sebastião, relatou ao Correio os desafios do trajeto e da prova. “Eu vim de ônibus e precisei sair de casa umas 9h para chegar com calma”, destacou.

Segundo o estudante, na prova realizada no primeiro dia ele foi bem e está confiante. “Tenho facilidade em história e geografia, mas hoje, com matemática, vai ser mais difícil. Me preparei muito e acredito no meu potencial. Agora é torcer para eu me dar bem e as questões estarem bem tranquilas”, acrescentou.

Maria Clara Silva, 19, sonha com o mesmo curso que Matheus Gabriel. Ela conta que este ano se dedicou muito aos estudos e espera que o esforço dê resultado. “Acredito que fui bem no primeiro dia. Tenho uma base boa de outros vestibulares. Mas, o segundo dia sempre pesa mais. São provas muito técnicas, decisivas para quem quer medicina”, destacou.

Leia também: Professora Rozana Naves assume reitoria da Universidade de Brasília



Além do Distrito Federal, as provas do tradicional vestibular tiveram aplicação ontem e hoje nas cidades de Formosa (GO), Goiânia, Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG). Os portões, em ambos dias, foram abertos às 11h30 e fechados às 12h30, com início dos testes às 13h e duração de cinco horas. No primeiro dia, os candidatos enfrentaram questões de língua portuguesa, ciências humanas e redação; hoje, o foco será matemática e ciências da natureza.

Entre as formas de ingresso a universidade estão o Sistema Universal, Sistema de Cotas para Escolas Públicas e Sistema de Cotas para Negros. No total, o vestibular concentra 25% do total de vagas para entrar na UnB, dividindo espaço com o Acesso Enem UnB e o Programa de Avaliação Seriada (PAS).

Avaliações

No primeiro dia de prova, os candidatos devem resolver 30 questões de língua estrangeira, escolhidas entre inglês, espanhol ou francês, 120 itens de língua portuguesa e ciências humanas e uma redação. Já no segundo dia, serão 150 questões de matemática e ciências da natureza. “Os itens das provas de conhecimentos I, II e III avaliarão habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, síntese e avaliação e valorizando a capacidade de raciocínio”, informa o edital do vestibular.

De acordo com o documento, as questões serão de quatro tipos: A, B, C e D. No primeiro caso, os inscritos vão responder itens de certo ou errado, que atribuem pontuação positiva ou negativa a depender da concordância com o gabarito oficial. O segundo tipo se refere a questões que envolvem cálculos, sem pontuação negativa caso o candidato erre o item. O tipo C são questões de múltipla escolha, que atribuem pontuação positiva de dois pontos em caso de acerto e negativa de -0,667. Já o D envolve itens abertos, podendo ser discursivos, cálculos ou desenho de gráficos, por exemplo.

Resultados

O gabarito oficial preliminar do vestibular será divulgado em 26 de novembro. Já o resultado final nas provas de conhecimentos, questões do tipo A, B e C, estará disponível em 16 de dezembro, enquanto para as do tipo D e a redação, está previsto para 3 de janeiro de 2025. A partir de 3 de fevereiro, será divulgada a relação dos candidatos selecionados, iniciando-se a convocação para o registro acadêmico em primeira chamada para o ingresso na UnB.