Estudantes realizam segunda etapa do PAS neste domingo (8)

Em busca de uma tão sonhada vaga na Universidade de Brasília (UnB), mais de 18,5 mil inscritos fazem a segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), neste domingo (8/12). No campus Darcy Ribeiro, da Asa Norte, os participantes destacam seus sentimentos antes da prova.

Um deles é o jovem botafoguense Felipe Wanderloff, 17 anos. Morador do Lago Norte, ele confessa que as expectativas para a prova de hoje estão boas. "Me preparei o ano inteiro, sempre estudando. Estou confiante de que vai dar tudo certo", afirma.

De acordo com o jovem, a preparação para o PAS foi feita tanto em casa quanto na escola. Todas as obras, parte mais tranquila para Felipe, foram devidamente lidas e revisadas. Os temas nos quais ele mais se sente confiante são os de natureza, como biologia.

Ainda do lado de fora, debaixo da sombra, Felipe estava acompanhado de sua mãe, Camili Wanderloff, 46. Para ela, estar presente neste momento é de suma importância, sobretudo como rede de apoio ao filho. "Ele estudou bastante, fez muitos simulados. Felipe pensa em fazer medicina e sempre digo para não absorver o que as pessoas falam sobre ser difícil. Se é o que ele quer, deve tentar até conseguir. Estou aqui para apoiá-lo", finaliza.

Entenda o PAS

O Programa de Avaliação Seriada (PAS) é responsável por preencher 50% das vagas na Universidade de Brasília (UnB). Dividido ao longo dos três anos do ensino médio, ele oferece aos estudantes a oportunidade de realizar provas anuais e gradativamente acumular pontos.

A participação na primeira etapa não é obrigatória, permitindo que candidatos ingressem no programa a partir da segunda etapa. No entanto, para realizar a terceira etapa, é necessário ter concluído as duas anteriores.