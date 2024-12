Redes sociais e envelhecimento saudável são temas no PAS e no Vestibular 60+ da UnB

CB Correio Braziliense

Universidade de Brasília - (crédito: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL)

O trecho da canção Envelhecer, de Arnaldo Antunes, foi tema do Vestibular 60+ da Universidade de Brasília (UnB), realizado neste domingo (1º/12). A partir da frase "A coisa mais mais moderna que existe nessa vida é envelhecer", os candidatos precisaram redigir um texto dissertativo-argumentativo acerca de assuntos como envelhecimento ativo e saudável. Um dos textos motivadores da prova foi uma matéria feita pelo Correio, na ocasião da primeira edição do vestibular.

Já na prova do PAS (Programa de Avaliação Seriada), o tema da redação foi "Redes sociais: de 'terra de ninguém' a espaço acolhedor para muitos 'alguéns'".

Na entrada do Pavilhão João Calmon (PJC), onde ocorreram as provas, a advogada Gabriela Eulálio, 31 anos, passava as últimas orientações para o pai, José Maria Eulálio, antes da avaliação começar. Explicava sobre uso dos conectivos e estrutura dos parágrafos. Aos 70 anos, o aposentado quer cursar gestão de agronegócio. "Como já fiz outro curso na área, creio que vou me identificar", disse o candidato. "Ele está inseguro, mas tenho certeza que vai se sair bem", garantiu a filha.

Quem também não perdeu a oportunidade de tentar ingressar no ensino superior foi Paulenir Constâncio, 66, que deseja cursar filosofia. O aposentado formou-se em comunicação social pela UnB há 40 anos e passou por veículos de notícias como o Correio Braziliense.

"Quando fiz o vestibular pela primeira vez, na juventude, havia a cobrança para conquistar um emprego e se estabelecer profissionalmente. Agora, meu maior objetivo é adquirir conhecimento, algo que ninguém pode nos tirar", explicou.

O vendedor Alan Santana, 63, em contrapartida, pretende ingressar no mercado de tecnologia, caso consiga uma vaga em ciência da computação. "Estou prestando esse vestibular (60+) pela segunda vez e tenho fé de que serei aprovado. Sempre gostei de informática, então, sabia que, no futuro, tentaria algum trabalho na área", comentou.

As 214 vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2025 estão distribuídas nos campi Darcy Ribeiro (Asa Norte), Ceilândia, Gama e Planaltina. Este ano, foram 982 inscritos. Os cursos mais concorridos são psicologia, nutrição e terapia ocupacional. O resultado final da seleção e a convocação para o registro acadêmico on-line estão previstos para 10 de janeiro de 2025.

Correria

O fechamento dos portões para terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), também neste domingo (1º/12), foi marcado por correria e tensão. João Gabriel, 17, chegou ao local poucos segundos após o fechamento, que ocorreu às 12h30. Ele lamentou o atraso causado por uma confusão quanto ao local de prova. "Nos outros dois anos fiz no Instituto de Economia. Pensei que ia ser no mesmo local. Tentamos achar nos últimos cinco minutos, mas não chegamos a tempo” disse o jovem, que sonha em cursar medicina.

Com 11.643 inscrições, os candidatos concorrem a 4.233 vagas, sendo 2.113 para o primeiro semestre letivo de 2025 e 2.120 para o segundo. O PAS 3 é composto de 120 itens que abordam todas as áreas do conhecimento e as obras selecionadas pela matriz de referência da prova. O gabarito preliminar das provas de conhecimento será divulgado entre 3 e 5 de dezembro, e o resultado final, em 23 do mesmo mês.