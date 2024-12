MS Mariana Saraiva JG Júlia Giusti*

A prova começa às 13h com duração de cinco horas. Os gabaritos dos tipos A, B e C serão divulgados entre os dias 10 e 12 de dezembro - (crédito: Divulgação)

Neste domingo (8/12), 18,5 mil inscritos farão a prova do Programa de Avaliação Seriada (PAS 2), passo importante para ingressar na Universidade de Brasília (UnB). A avaliação abrange testes de conhecimentos e redação em língua portuguesa. Os portões dos locais de prova serão abertos às 11h30 e fechados pontualmente às 12h30. As provas têm início às 13h, com duração de cinco horas. Os gabaritos preliminares dos itens de tipos A, B e C serão divulgados entre os dias 10 e 12 de dezembro.

A estudante Ana Beatriz Rabelo de Sena, 16 anos, está há cerca de nove meses se preparando para sua estreia no PAS. Confiante, ela acredita que seu esforço dará resultados. "Minhas expectativas estão boas, pois já fiz alguns simulados e conheço o formato da prova. Estou de olho no curso de jornalismo", revela.

Ana Beatriz destaca a qualidade da preparação que recebe na escola, que inclui orientações específicas para o PAS. "Tenho um tempo de estudo bem estruturado e direcionado para as exigências do exame." Os cadernos de resposta devem ser assinalados com caneta esferográfica transparente de tinta preta. Os candidatos só poderão sair com o caderno de provas 15 minutos antes do término da aplicação. As provas vão ocorrer no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.

Entenda o PAS

O Programa de Avaliação Seriada (PAS) é responsável por preencher 50% das vagas na Universidade de Brasília (UnB). Dividido ao longo dos três anos do ensino médio, ele oferece aos estudantes a oportunidade de realizar provas anuais e gradativamente acumular pontos.

A participação na primeira etapa não é obrigatória, permitindo que candidatos ingressem no programa a partir da segunda etapa. No entanto, para realizar a terceira etapa, é necessário ter concluído as duas anteriores.

A meta de Henrique Gonçalves de Almeida, 16 anos, é ingressar em ciência ou engenharia da computação, áreas que, na avaliação dele, oferecem excelentes perspectivas profissionais. "Minha paixão por jogos me levou a explorar como esses sistemas funcionam, da lógica do jogo à inteligência artificial dos personagens."

Henrique se preparou de forma híbrida. Após cursar um preparatório na primeira etapa, dedicou-se a materiais gratuitos disponíveis no YouTube para a segunda fase. O jovem ressalta a importância das leituras obrigatórias, que representam quase metade da prova. "Dominar essas obras é fundamental para garantir a aprovação, além, claro, de revisar as matérias essenciais."

O PAS 2 é composto de 110 quesitos que abordam todas as áreas do conhecimento e as obras selecionadas pela matriz de referência da prova. Para o professor do Marista Asa Sul Joaquim Neto, mentor do Conexão Universidade, projeto de aconselhamento aos estudantes para acesso ao ensino superior, é essencial focar nessas obras na reta final.

"Os jovens que estudaram bem a lista de obras textuais, visuais, audiovisuais e musicais saem na frente porque a UnB as utiliza muito como contexto e pretexto para a resolução das questões", diz. Ele ainda destaca que é importante fazer questões antigas da prova para se adaptar ao modelo do PAS e como a UnB cobra os conteúdos, assim, o estudante "vai ganhando confiança"

No sábado que vem, 15 de dezembro, será a vez da primeira etapa do programa (PAS 1). Já o resultado final do processo seletivo, com a convocação dos aprovados em primeira chamada para ingresso no primeiro semestre de 2025, será publicado no dia 7 de fevereiro de 2025.

*Estagiária sob a supervisão de Marina Rodrigues