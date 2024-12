Professor brasiliense tem 4º maior canal de enfermagem do mundo

JR João Ribeiro

O enfermeiro e professor Éder Marques decidiu expandir o trabalho em sala de aula. Em 2019, começou a criar e publicar vídeos no YouTube com uso de materiais reais e embasamento científico para ensinar enfermagem de uma maneira mais didática e compreensível. Esse foi um diferencial em relação aos conteúdos de aulas tradicionais baseadas em slides de apresentações. Hoje, o canal "Prática Enfermagem" conta com mais de 844 mil inscritos, se tornando o 4º maior canal de enfermagem do mundo.

Quando ainda era estudante, com duas bolsas de estudos e sem recursos, Marques passou a dar aulas para os colegas de sala, a fim de cobrir outras despesas. “Eles sempre diziam: ‘Éder, você explica muito bem! Agora entendi’", revela o enfermeiro. "Aos poucos, fui ganhando reconhecimento entre os colegas e até consegui gerar uma renda extra. Foi ali que percebi meu gosto por ensinar.”

Com a conclusão da faculdade, Marques entrou para o mercado de trabalho, acumulando experiências em hospitais e nas maiores unidades de terapia intensiva de Brasília. Em 2014, iniciou o trabalho como docente, no centro universitário UniLS. Em 2018, passou a ser coordenador do curso de enfermagem do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (UniCeplac).

O 'Prática Enfermagem'

O canal do YouTube "Prática Enfermagem" tinha como objetivo auxiliar os alunos da faculdade em que dava aulas. Ele só não esperava que os vídeos tivessem um alcance maior que o esperado, chegando até profissionais e estudantes de todo o Brasil.

Foi durante a pandemia que o professor ganhou ainda mais relevância, com universidades de prestígio — como a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) — utilizando os vídeos como complemento para aulas remotas.

"Foi o momento que todas as instituições educacionais precisaram entregar aulas remotas, muitas instituições e professores recorreram ao YouTube para passar vídeos para os seus alunos", o professor relembra a época do isolamento social. "Como já tínhamos muitos vídeos, o canal saiu de 20 mil para 300 mil inscritos em poucos meses. Como estava trabalhando remoto, me dava mais tempo para conseguir gravar ainda mais."

Sobre a descoberta de ser responsável por um dos maiores canais de enfermagem do mundo e o maior do Brasil, Éder revela que foi uma surpresa: "O canal cresceu exponencialmente e me surgiu a curiosidade de conhecer outros canais de conteúdo dedicados à enfermagem, com isso comecei a pesquisar e me dei conta que já éramos o maior do Brasil, e 4º maior no mundo", explica.

Com o sucesso, Marques lançou o curso de Administração de Medicamentos em 2021, que formou mais de nove mil alunos, e duas capacitações avançadas para enfermeiros e técnicos de enfermagem. O professor já recebeu diversos prêmios do YouTube, além do reconhecimento como um dos maiores influenciadores de enfermagem do mundo, sendo referência internacional.

Ao ser questionado se tinha alguma dica para quem planeja estudar enfermagem, o professor aconselha: "Estude muito bem o básico antes de querer avançar em conteúdos avançados. Hoje, o grande gap dos alunos é a falta de conhecimento de base para entrar no mercado de trabalho e evoluir na carreira."

