PAS 2: familiares acompanham candidatos até o local de prova

Neste domingo (18/2), milhares de alunos do Distrito Federal saíram de suas casas para fazer a prova do Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2. São 18,5 mil inscritos em busca de uma vaga na Universidade de Brasília (UnB).

O Correio Braziliense acompanhou a movimentação no campus Darcy Ribeiro, da UnB. Cerca de 1h30 antes do fechamento dos portões, uma longa fila se formava sob um sol de 29ºC.

A reportagem encontrou diversos familiares que fizeram questão de acompanhar seus inscritos. Valdemira Souza e Luno Souza, avó e pai de Geovana Lima, respectivamente, ressaltaram a importância de demonstrar apoio neste momento considerado tão importante para os jovens.

“Acho que é fundamental acompanhar. Todo estudante precisa estar acolhido pela família, que deve participar junto desses sonhos e momentos tão importantes, sem nenhuma cobrança, mas com total apoio”, disse Luno, orgulhoso.

Pai e avó levaram Giovanna até o portão, e só não entraram porque não é permitido, conforme diz o edital do PAS. Destacaram que ao término do teste, estarão esperando, do lado de fora, ansiosos, pela garota.

Sobre o PAS

O Programa de Avaliação Seriada (PAS) é responsável por preencher 50% das vagas na Universidade de Brasília (UnB). Dividido ao longo dos três anos do ensino médio, ele oferece aos estudantes a oportunidade de realizar provas anuais e gradativamente acumular pontos.

A participação na primeira etapa não é obrigatória, permitindo que candidatos ingressem no programa a partir da segunda etapa. No entanto, para realizar a terceira etapa, é necessário ter concluído as duas anteriores.

