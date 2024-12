PAS 1: Esperança por vaga marca candidatos, mas imprevistos geram frustração 

JA Jéssica Andrade - Especial para o Correio

Isabela Moura Trindade está no primeiro ano do ensino médio e fez o PAS pela primeira vez neste domingo. Ela afirma que foi bem em humanas, ms precisa estudar mais exatas para ter um desempenho melhor no ano que vem. - (crédito: Jéssica Andrade/Especial para o Correio)

Milhares de estudantes participaram da etapa 1 do Programa de Avaliação Seriada (PAS 2024), neste domingo (15/12). O processo seletivo é uma das principais formas de acesso à Universidade de Brasília (UnB). A prova, voltada para alunos do primeiro ano do ensino médio, avalia os conhecimentos acumulados ao longo do ano letivo e se diferencia de outros vestibulares por seu formato gradual e progressivo.

Para garantir uma vaga, o candidato deve acumular pontos em três etapas. A etapa 1 trouxe questões objetivas e discursivas que abordaram todas as áreas do conhecimento e as obras selecionadas pela matriz de referência. Além de avaliar a capacidade técnica, o exame também estimula o pensamento crítico e a interdisciplinaridade.

Os candidatos destacaram o nível de dificuldade moderado e a variedade de temas abordados. Isabela Moura Trindade, de 15 anos, está no primeiro ano do Ensino Médio e fez uma prova como esta pela primeira vez. Ela disse que se sentiu preparada, mas já sabe o que pode melhorar para obter um melhor desempenho na próxima etapa. “Acho que fui bem em humanas e interpretação de texto, que é a área que gosto. Mas preciso estudar mais Exatas para o ano que vem”, destacou.





Frustração

Os pais e familiares também demonstraram otimismo quanto ao desempenho dos estudantes. No entanto, para além da esperança da vaga na universidade pública, a etapa 1 do Programa de Avaliação Seriada também foi marcada por decepção e insatisfação com a equipe organizadora. Após ver o filho chegar em casa aos prantos por não conseguir entrar no local de provas, a enfermeira Betânia Ventura, de 34 anos, mãe do estudante Breno Ventura, 17, voltou ao local da aplicação para entender o motivo do filho não conseguir realizar o exame.

Os documentos levados pelo candidato não eram aceitos como comprovantes de identificação oficial. Ele, então, foi orientado por outros pais a baixar o aplicativo do Governo Federal, que oferece a carteira de documentos digitais no celular e que é aceito pelo edital. No entanto, segundo o estudante, um homem que se identificava como diretor, disse que ele não poderia baixar o aplicativo e o mandou ir embora.

O estudante Breno Ventura não conseguiu realizar a etapa 1 do PAS neste domingo, pois enfrentou problemas com a documentação. Ao lado dele está a mãe, Betânia Ventura. (foto: Jéssica Andrade/Especial para o Correio)

A história de Breno reflete os desafios enfrentados por milhares de estudantes no Brasil, muitos dos quais lidam com adversidades fora de seu controle ou com a falta de experiência nas provas, dificuldades de locomoção ou mesmo de acesso à internet.

“O Cebraspe deve orientar e capacitar melhor os colaboradores para ajudar os candidatos e não deixá-los ainda mais nervosos, num momento de tanta novidade, que pode determinar o futuro deles, ajudá-los a construir sonho ou mesmo destruí-los”, concluiu Betânia, ao apontar ainda a falta de internet e acesso a computadores e impressoras ao redor do local de prova, uma vez que a Unb é distante dos comércios da região.





Resultados

Pode participar do Programa de Avaliação Seriada quem está cursando qualquer ano do ensino médio ou, até mesmo, quem já o concluiu. Raissa do Nascimento, de 18 anos, já terminou os estudos, mas busca uma vaga no curso de medicina. “É o sonho dela e não importa quanto tempo seja necessário, nós iremos apoiá-la”, afirmou o pai da jovem, Lima do Nascimento.

O PAS garante 50% das vagas para ingresso na UnB e o conteúdo é dividido entre os aplicados nos três anos do ensino médio, com os alunos realizando as provas ao final de cada um deles. O gabarito preliminar das provas da primeira etapa estão previstos para serem liberados no dia 17 de dezembro. Já o boletim de desempenho será divulgado em 6 de março de 2025.

Além da etapa 1, que foi aplicada ontem, também foram realizadas as etapas 3 e 2, nos dias 1 e 8 de dezembro, respectivamente. As provas aconteceram no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.