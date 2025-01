ProUni 2025: inscrições abrem no dia 24 deste mês

JP Júlia Portela

Ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou os resultados do Enem em coletiva de imprensa - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DAPress)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (13/01) o cronograma dos processos seletivos que fazem parte do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam na sexta-feira (17). Já o Programa Universidade Para Todos (Prouni) abre as inscrições no dia 24 deste mês.

Os candidatos poderão se inscrever no processo seletivo até o dia 28. A primeira chamada está prevista para ocorrer em 26 de fevereiro.



Na prova aplicada em novembro, houve uma queda na taxa de abstenção. Foram 4.325.960 alunos inscritos, com uma taxa de ausência de 26,5%. Em 2023, essa taxa foi de 28,1%.



As notas foram divulgadas brevemente antes do horário previsto mas retiradas do sistema logo em seguida por uma instabilidade no sistema, que logo foi restabelecido.

Os estudantes podem conferir suas notas nas provas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e da redação pelo site do Inep.

O boletim individual consta na página do participante, mediante login e senha. As inscrições para o SISU seguem até o dia 21. A chamada regular acontece no dia 25 deste mês.

O Fies tem inscrições de 4 a 7 de fevereiro com resultados em 18 do mesmo mês. A proficiência média foi 546 pontos, contra 543 em 2023.

Além disso, 12 alunos tiraram nota máxima na redação. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou ainda que em breve será divulgado um programa de reconhecimento de resultados das redes de educação pelo Brasil. Ainda não há data para esse anúncio, no entanto.

"A gente considera que foi positivo a gente ter ampliado quase 900 mil novos inscritos. Eu considero que foi positivo", destacou o ministro.