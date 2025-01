Enem 2024: MEC divulga resultados; saiba como acessar a sua nota

RP Raphaela Peixoto MR Marina Rodrigues

Provas foram realizadas em 3 e 10 de novembro do ano passado - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Ministério da Educação (MEC) divulga, nesta segunda-feira (13/1), os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Os participantes podem consultar as notas individuais por meio da Página do Participante, utilizando as credenciais do portal Gov.br. O acesso pode ser feito no site oficial do Enem.

Na manhã desta segunda, o MEC promove coletiva de imprensa para dar mais detalhes sobre o resultado. Acompanhe ao vivo:

Com mais de 4,3 milhões de inscritos, as provas foram realizadas em 3 e 10 de novembro do ano passado, em todos os estados e no DF. No primeiro domingo (3), os candidatos responderam questões de linguagens e ciências humanas, além de realizarem a redação. Já no segundo dia (10), os exames abordaram ciências da natureza e matemática.

A nota do Enem abre diversas portas para o ensino superior em instituições públicas ou privadas, seja por meio de programas, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), seja por uma alternativa ao vestibular tradicional em diversas faculdades particulares.

Leia também: UnDF abrirá 160 vagas para medicina e enfermagem pelo Sisu 2025

Além disso, muitas instituições privadas utilizam a nota do Enem como forma de ingresso direto, sem a necessidade de vestibular. A nota mínima exigida varia de acordo com cada faculdade, e uma pontuação mais alta aumenta as chances de admissão.