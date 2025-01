SISU 2025: saiba quando começam as inscrições

RP Raphaela Peixoto

O Sisu 2025 vai disponibilizar mais de 260 mil vagas em 2025; inscrições começam em 17 de janeiro - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2025) serão abertas na sexta-feira (17/1). As inscrições poderão ser realizadas pelo site do Sisu até dia 21 de janeiro. Vale lembrar que neste ano, o Sisu contará com apenas uma fase de inscrição para os candidatos às vagas disponibilizadas pelas instituições de ensino participantes.

Para se inscrever no Sisu 2025, é preciso ter realizado o Enem 2024. As notas foram divulgadas nesta segunda-feira (13/1). Aqueles que obtiveram zero na redação e os que fizeram o exame como 'treineiro', ou seja, que ainda não finalizaram o ensino médio, não poderão participar do processo seletivo.

O candidato poderá selecionar até duas opções de cursos, especificando a ordem de preferência, as universidades desejadas, além do turno e da modalidade de concorrência (ampla concorrência, cotas ou ações afirmativas). As escolhas de curso podem ser modificadas durante o período de inscrições — o Sisu considera a última opção registrada pelo estudante como a válida.

Cronograma 2025