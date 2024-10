Enem 2024 tem 4,3 milhões de inscritos; 74 mil são do DF

IS Isabela Stanga

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 tem mais de 4,3 milhões de inscritos, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No Distrito Federal, são 74 mil inscritos.

A maioria dos candidatos já terminou o ensino médio (41,8%), mas há também participantes que cursam o 1º ou o 2º ano (19,4%) e pessoas que não cursam nem completaram o ensino médio (0,6%).

Com relação à faixa etária, a maior parte dos inscritos tem 16 anos ou menos (35,6%), seguido de candidatos com 17 anos (21,7%) e pelo grupo entre 21 e 30 anos (14,8%). Participantes com mais de 60 anos são a minoria dos inscritos (0,2%).

As mulheres representam 60,5% dos candidatos, enquanto os homens são 39,41%.

A edição deste ano do Enem será aplicada em 10 mil locais, distribuídos em 1.753 municípios. A prova será realizada nos dias 3 e 10 de novembro.

Inscritos do DF

O Distrito Federal recebeu 74.366 inscrições, a maioria delas de estudantes que já terminaram o ensino médio (49,2%). Entre os concluintes do ensino médio, todos os alunos nesta situação que estudam na rede pública estão inscritos no exame, segundo o Inep.

Assim como no Brasil, as mulheres são maioria das participantes do DF (59,91%), enquanto os homens representam 40,09%.