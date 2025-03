Evento reúne torneio nacional de robótica e seminário internacional em Brasília

MR Marina Rodrigues

Evento ocorre de 11 a 15 de março no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) - (crédito: Divulgação)

Entre 11 e 15 de março, Brasília se tornará o centro da inovação educacional com a realização do 7º Festival Sesi de Educação. O evento, promovido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), ocorrerá no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) e reunirá dois grandes destaques: o Seminário Internacional Sesi de Educação, com especialistas do Brasil e do exterior, e a maior competição brasileira de robótica, que servirá como classificatória para o torneio mundial da First, nos Estados Unidos.

Com a participação de 2,5 mil estudantes organizados em 270 equipes de todas as regiões do país, o festival busca não apenas estimular o interesse pela ciência, tecnologia e engenharia, mas também conectar a educação com o mercado de trabalho e a indústria. “O evento não é apenas uma forma de inspirar novas gerações a explorarem ciência, robótica e engenharia, mas também um meio de fortalecer a conexão entre educação, economia, mercado de trabalho e indústria”, destaca Rafael Lucchesi, diretor-geral do Sesi.

A programação inclui competições de robótica, oficinas interativas e uma exposição do Sesi Lab itinerante, permitindo ao público explorar conceitos científicos de forma lúdica e prática. Para facilitar o acesso, haverá transporte gratuito saindo do Sesi Lab, localizado ao lado da Rodoviária do Plano Piloto.

Porta de entrada

Competição reunirá estudantes de diferentes faixas etárias em quatro modalidades, e serve como classificatória para o mundial da First, nos Estados Unidos (foto: Augusto Coelho/CNI)

A competição de robótica reunirá estudantes de escolas públicas e privadas que passaram meses se preparando em torneios regionais. As equipes, compostas por jovens de 9 a 19 anos, serão desafiadas em provas que envolvem programação, construção de robôs, projetos de inovação e ações sociais, todas alinhadas ao tema da temporada: oceanos.

O torneio é uma das principais portas de entrada para a competição internacional da First Robotics, que será realizada em Houston, nos Estados Unidos, de 16 a 19 de abril. Os vencedores das modalidades garantirão 10 vagas para representar o Brasil na etapa mundial:

• First Lego League Challenge (FLLC): 3 equipes classificadas

• First Tech Challenge (FTC): 3 equipes classificadas

• First Robotics Competition (FRC): 4 equipes classificadas

Desde que o Sesi assumiu a organização das competições da First no Brasil, em 2012, mais de 45 mil estudantes já participaram, conquistando mais de 110 prêmios internacionais apenas na modalidade iniciante (FLLC). Segundo Wisley Pereira, superintendente de Educação da instituição, essa trajetória tem fortalecido a presença do Brasil no cenário global da robótica. “Essas conquistas fazem o Brasil ganhar cada vez mais projeção internacional e, consequentemente, conquistar mais vagas nas competições mundiais. Na categoria FLL, os brasileiros já são reconhecidos mundialmente e tietados em Houston”, ressalta.

Além de garantir um lugar no mundial, participantespoderão desenvolver habilidades em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM), fortalecer o trabalho em equipe e a capacidade de inovação (foto: Divulgação)

Seminário internacional

Além da robótica, o festival também será palco para debates sobre o futuro da educação no Brasil. Em 11 e 12 de março, o Seminário Internacional Sesi de Educação trará discussões sobre educação integral, explorando desafios e oportunidades para um modelo de ensino mais abrangente e conectado às diversas realidades dos estudantes.

Realizado em parceria com a Fundação Roberto Marinho, o seminário abordará caminhos para uma educação mais inclusiva e alinhada às necessidades individuais dos alunos. A participação no evento é gratuita, mediante inscrição na página oficial do seminário.

Entre os palestrantes confirmados, estão Hélvia Paranaguá, secretária de Educação do Distrito Federal; Hector Ruiz Martin, pesquisador da Universidade Autónoma de Madrid (UAM); Ana Zuanazzi, gerente de projetos do Instituto Ayrton Senna; e Helena Singer, socióloga e líder da Estratégia de Juventude América Latina da Ashoka.

Experiência interativa

Outro destaque do evento será a participação do Sesi Lab, museu de arte, ciência e tecnologia de Brasília, que levará ao evento uma exposição 100% interativa, com 10 atrações que explicam conceitos científicos de forma lúdica. Entre as experiências disponíveis, o público poderá explorar o Sombras Coloridas, que revela as cores que compõem a luz branca, e o Jogo de Cooperação, no qual os visitantes devem trabalhar juntos para mover pinos em um grande tabuleiro.

De 13 a 15 de março, também serão oferecidas oficinas educativas, como a de insetos elétricos e broche de luz, voltadas para a construção de circuitos elétricos, além da oficina de carrinho a motor, na qual os participantes poderão montar um veículo com palitos de sorvete, um motor e rodinhas de papelão. Cada oficina contará com 40 vagas, e as inscrições poderão ser feitas no local.

Serviço

7º Festival SESI de Educação

Local: Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília

Data: 11 a 15 de março

Entrada: Gratuita

Programação:

• Quarta-feira (12/3): 12h às 19h30 (Seminário aberto ao público das 9h às 12h)

• Quinta-feira (13/3): 8h às 19h (Competições e Sesi Lab itinerante)

• Sexta-feira (14/3): 8h às 19h (Competições e Sesi Lab itinerante)

• Sábado (15/3): 7h30 às 18h (Finais, premiação e Sesi Lab itinerante)

Transporte gratuito saindo do Sesi Lab, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto.