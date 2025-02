Série gratuita da Vivae traz dicas para impulsionar a carreira

A Vivae, aplicativo de cursos profissionalizantes atualizados e com certificado, está prestes lançar a Vivae Trends, série gratuita de vídeos com orientações para o crescimento profissional. A primeira temporada estreia em março e será conduzida por Maria Clara Cesarano, diretora de Marketing, e Lívia Felizardo, diretora de Produtos Educacionais da empresa, ambas com mais de 20 anos de experiência.

Os episódios abordarão diversos temas, como habilidades essenciais para avançar na carreira, feedback, foco no cliente e expectativas dos gestores. Com cerca de 20 minutos cada, os quatro primeiros vídeos serão disponibilizados entre 17 e 20 de março no YouTube da Vivae. Os interessados podem se inscrever pelo site Vivae Trends para receber o link de acesso.

A Vivae é uma parceira entre Vivo e Ânima Educação, com mais de 50 cursos profissionalizantes em diferentes áreas, como marketing, negócios e tecnologia. O aplicativo adota a metodologia de nanolearning, com conteúdos rápidos e práticos acessíveis pelo celular.

*Estagiário sob a supervisão de Marina Rodrigues