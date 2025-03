'Boas-Vindas' na UnB terá aula magna com Rita Von Hunty

FA Francisco Artur de Lima

Na última vez que palestrou na Universidade de Brasília, Rita Von Hunty promoveu aula com o tema "Sexualidade e Cultura", em dezembro do ano passado. O evento fez parte do projeto intitulado 'Conexões Plurais', realizado pelo coletivo Distrito Drag - (crédito: Divulgação)

A youtuber, professora e drag queen Rita Von Hunty comandará uma aula magna na Universidade de Brasília (UnB), na próxima quinta-feira (27/3), às 15h. Gratuita e aberta ao público, a palestra da personagem interpretada por Guilherme Pereira será no auditório da Associação dos Docentes da UnB (ADUnB), campus Darcy Ribeiro, Asa Norte.

Com o tema Sujeitos e produção de conhecimento: reflexões sobre poder e subalternização, a palestra de Rita von Hunty fará parte da 'Semana de Boas-Vindas', evento que marca o início do ano letivo na UnB.

Leia também: Drag Queen Halessia retorna ao Rancho do Maia na nova temporada de verão

Guilherme Pereira é formado em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) e em língua e literatura inglesa pela Universidade de São Paulo (USP). Rita fez sucesso nas redes sociais com vídeos onde debate política, gênero e sexualidade.

Além do encontro com a youtuber e pesquisadora, o 'Boas-Vindas' contará com atividades para promover a integração dos estudantes na universidade. Prevista para começar às 10h de segunda-feira (24/3), a 'Semana de Boas-Vindas' abrangerá todos os campi da Universidade de Brasília. A programação completa pode ser checada no site oficial da UnB.

Leia também: Rita von Hunty grava em Brasília série sobre a história do Brasil

Rita Von Hunty já debateu cultura e sexualidade na UnB

Na última vez que palestrou na Universidade de Brasília, Rita Von Hunty promoveu aula com o tema “Sexualidade e Cultura”, em dezembro do ano passado. O evento fez parte do projeto intitulado 'Conexões Plurais', realizado pelo coletivo Distrito Drag.