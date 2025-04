2ª Olimpíada Brasileira de Administração tem inscrições abertas até 2 de junho

CB Correio Braziliense

A edição de 2025 da OBAdm já tem mais de 5 mil inscritos. - (crédito: CRA-RJ/Divulgação)

Artur Maldaner*

Estão abertas as inscrições para a 2ª Olimpíada Brasileira de Administração (OBAdm) voltada para alunos de ensino médio, técnico, superior e profissionais da área. Neste ano, a prova terá o tema Gestão da sustentabilidade nas organizações, com o objetivo de inspirar os estudantes a se tornarem gestores mais sustentáveis.

As provas e desafios vão ocorrer de 2 a 6 de junho, virtualmente, e incluem desafios gamificados e prova de múltipla escolha. A competição é organizada em dois níveis: o primeiro é destinado aos alunos de ensino médio e técnico, enquanto o segundo, para os alunos do ensino superior e profissionais inseridos no mercado. Os interessados podem se candidatar de forma gratuita até 2 de junho pelo site: https://www.obadm.org.br/.

O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ), organizador da prova, é signatário desde 2011 da Rede Brasil do Pacto Global, vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU). Portanto, a prova abordará quatro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU: ODS 4, que fala da importância da educação de qualidade; ODS 5, que defende a igualdade de gênero; ODS 13, que destaca a ação contra a mudança global do clima; e ODS 16, que trata da paz, justiça e instituições eficazes.

De acordo com Wagner Siqueira, coordenador-geral da OBAdm e presidente do CRA-RJ, a razão por trás da olimpíada, organizada com o apoio do Banco BTG Pactual, é a de promover a conscientização de estudantes e profissionais de administração e de áreas correlatas sobre a gestão inteligente e sustentável. Além disso, destacar a importância dos direitos humanos, do trabalho e do meio ambiente; e lutar contra a corrupção sistemática.

*Estagiário sob a supervisão de Marina Rodrigues