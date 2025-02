Estudantes de administração da UnB são finalistas em competição internacional

FN Fabio Nakashima*

Estudantes de Administração se classificam para representar a UnB na China - (crédito: Luis Gustavo Prado/Secom UnB)

Quatro estudantes do curso de administração da Universidade de Brasília (UnB) conquistaram um feito notável ao se classificarem para a fase final da NIBS Worldwide Case Competition, uma das competições mais prestigiadas do mundo em análise de casos de negócios. A Plano Consulting — nome da equipe — figura entre as 16 melhores equipes universitárias e representará o Brasil na etapa presencial em 16 a 21 de março, em Nanchang, na China.

A competição

A NIBS (Network of International Business Schools) é reconhecida por desafiar estudantes a resolverem casos de negócios com soluções inovadoras e rigor técnico dentro do prazo estipulado. A competição envolve instituições de ensino de destaque global e acontece em duas fases: a qualificatória, que consiste na entrega de um relatório analítico e crítico, e a fase final, realizada de forma presencial.

Na etapa classificatória, com apenas os materiais fornecidos pela organização e sem acesso à internet, os integrantes da equipe produziram um relatório inteiramente em inglês sobre uma decisão de investimento para uma empresa de grande porte. O resultado foi divulgado em 21 de novembro, confirmando a equipe da UnB como a única representante brasileira na competição, ao lado de equipes de outras 15 instituições internacionais.

Processo de seleção

Os integrantes da Plano Consulting – Daniel Borges da Fonseca, 26 anos, Letícia Carvalho Duarte, 21 anos, Luíza Dias Ferraz, 22 anos, e Nathália Ramos Fiel dos Santos, 22 anos – foram selecionados por meio de um rigoroso processo interno conduzido pelo Departamento de Administração da UnB. A seleção incluiu a resolução de um caso em grupo e apresentações para um comitê avaliador composto por professores da instituição.

Apesar de terem se formado, exclusivamente, para a competição, os integrantes já desenvolveram uma amizade e uma parceria para além dos estudos. "A relação do time é boa, apesar de termos nos reunido com o único propósito da competição, estamos criando uma amizade e parceria que ultrapassa a motivação acadêmica. Alguns já se conheciam antes, como o Daniel e Eudes que já eram colegas, e Daniel e a Luíza que se conheciam da empresa júnior", relata Letícia.

Suporte acadêmico

Além do suporte oferecido pelos professores Bruno Honorato e Herbert Kimura, a equipe contou com a mentoria de Joana Afonso, uma colega que participou da edição anterior da NIBS. Os estudantes também destacam a importância de suas experiências prévias e de sua identidade cultural. "Além disso, acreditamos que outro fator importante foi nossa brasilidade, características que nos proporcionam criatividade, adaptabilidade e uma perspectiva única na resolução dos casos. Essas qualidades, aliadas ao nosso rigor analítico e técnico, nos permitem propor soluções inovadoras e humanizadas", observa Luíza.

Para o professor e treinador da equipe, Bruno Honorato, a Plano Consulting chega à fase final com um nível de preparo mais alto do que nunca. Ele atribui essa evolução não apenas ao esforço dos alunos, mas também ao apoio de participantes das edições anteriores, que compartilharam conhecimento sobre a estrutura da competição e estratégias eficazes de apresentação. "Os alunos também têm demonstrado comprometimento e espírito competitivo. Tudo isso faz com que tenhamos mais chances de vencer", avalia.

Expectativas

Com a fase presencial em Nanchang se aproximando, a equipe mantém uma rotina intensa de treinamentos. No recesso de fim de ano, os integrantes ficaram imersos em estudos de caso e leituras sobre estratégia, marketing e finanças. "As expectativas do time para a competição são ambiciosas. Nosso compromisso não é apenas participar, mas ter destaque na competição, com o objetivo final de conquistar pódio e vitória. Acreditamos que iremos alcançar ótimos resultados", afirma Nathália.

Daniel, por sua vez, reforçou o comprometimento do grupo. "A preparação está sendo rigorosa desde o processo seletivo. Trabalhamos em estudos de caso em grupo semanalmente, e até agora estamos com leituras indicadas por nosso professor e treinador, sobre método de caso, marketing,estratégias e finanças.