Morre o professor Orlando Ayrton de Toledo, aos 94 anos

AG Aline Gouveia

A Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB) destacou que a trajetória do professor Orlando foi marcada pela dedicação ao ensino, à pesquisa e à valorização da odontopediatria no Brasil - (crédito: Reprodução/Instagram/@adunboficial)

O professor emérito da UnB Orlando Ayrton de Toledo morreu aos 94 anos, no sábado (12/4). Ele foi fundador e presidente do Grupo Brasileiro de Professores de Ortodontia e Odontopediatria, em três diferentes períodos 1977/1978, 1979/1980 e 1989/1990. O docente também foi presidente e vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico entre 2006 e 2010. A causa da morte não foi divulgada.

A Universidade de Brasília (UnB) lamentou a morte de Orlando. "Um dos nomes mais relevantes da odontologia brasileira, referência nacional em odontopediatria, professor Ayrton, como era carinhosamente conhecido, foi um dos responsáveis pela criação do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde da UnB, onde também integrou o Programa de Pós-graduação em Odontologia desde sua implantação", disse a UnB.

A Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB) destacou que a trajetória do professor Orlando foi marcada pela dedicação ao ensino, à pesquisa e à valorização da odontopediatria no Brasil. "Respeitado por diferentes gerações de cirurgiões-dentistas, deixa um legado de ética, sabedoria, simplicidade e compromisso com a formação profissional", cita a ADUnB.

O sepultamento do professor ocorreu na segunda-feira (14) no Cemitério Campo da Esperança.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Veja a nota da UnB na íntegra:

A Universidade de Brasília (UnB) lamenta o falecimento do professor emérito Orlando Ayrton de Toledo, no dia 12 de abril de 2025, aos 94 anos.

Defensor incansável do ensino superior de qualidade, foi autor de diversos livros e artigos, avaliador de cursos universitários, Orlando Ayrton de Toledo fundador e presidente do Grupo Brasileiro de Professores de Ortodontia e Odontopediatria, em três diferentes períodos 1977/1978, 1979/1980 e1989/1990. O docente também foi presidente e vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico entre 2006 e 2010.

Um dos nomes mais relevantes da odontologia brasileira, referência nacional em odontopediatria, professor Ayrton, como era carinhosamente conhecido, foi um dos responsáveis pela criação do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde da UnB, onde também integrou o Programa de Pós-graduação em Odontologia desde sua implantação.

Em 2002, recebeu o título de Professor Emérito da Universidade, reconhecimento por uma trajetória marcada pelo trabalho, pela dedicação e pela gentileza.

A UnB se solidariza com amigos e familiares neste momento de luto e reverencia o legado deixado pelo docente.