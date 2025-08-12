Nova versão do Brasil Participativo é lançada pela UnB

ML Maria Luiza Campelo

Carla Rocha, coordenadora do Laboratório de Tecnologia Livre (LabLivre/UnB) - (crédito: Matérial cedido ao Correio)

A nova versão do Brasil Participativo, plataforma digital do governo federal, será lançada nesta quarta-feira (13/8), consolidando o protagonismo da Universidade de Brasília (UnB) no cenário de tecnologias. Desenvolvido pelo Laboratório de Tecnologia Livre (LabLivre/UnB), o projeto já é reconhecido por seu papel fundamental na construção colaborativa de políticas públicas, como o Plano Plurianual, Plano Clima e o Plano Nacional de Cultura.

Com mais de 9 milhões de acessos e 1,6 milhão de participantes, a plataforma é uma experiência de participação cidadã on-line. "A experiência do Brasil Participativo mostra que a universidade pública pode ser protagonista no desenvolvimento de tecnologias digitais voltadas ao bem comum", ressalta a coordenadora do LabLivre, Carla Rocha.

A nova versão da plataforma promete uma experiência mais fluida e intuitiva, com uma interface atualizada e funcionalidades aprimoradas. Em um único espaço, os cidadãos poderão acompanhar e interagir em conferências, consultas públicas e outros espaços de participação social. Entre as novidades estão a possibilidade de enviar comentários e sugestões diretamente em textos e participar de votações e enquetes de forma simples e segura.

A parceria entre o LabLivre e o governo federal vai além de uma prestação de serviços. A diretora de Participação Digital e Comunicação em Rede da Secretaria Nacional de Participação Social, Carla de Paiva Bezerra, destacou que o laboratório funciona como um "acelerador", capaz de criar e personalizar soluções de maneira ágil. "Essa é uma parceria que investe em pesquisa e deixa um legado de formação de estudantes e de desenvolvimento de tecnologia pública e comum", afirmou a diretora.

Leia também: Filha de cozinheira homenageia a mãe durante formatura em medicina na UnB

O LabLivre é um laboratório de pesquisa aplicada que se dedica a desenvolver tecnologias livres e abertas, promovendo a inovação e o envolvimento de comunidades para que as ferramentas digitais se mantenham acessíveis. O projeto Brasil Participativo, portanto, representa um modelo de como a UnB pode impactar diretamente a sociedade, fortalecendo a democracia e a cidadania.



Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca