TECNOLOGIA

Nova versão do Brasil Participativo é lançada pela UnB

Laboratório de Tecnologia Livre da Universidade de Brasília desenvolve nova versão do Brasil Participativo, plataforma digital que já uniu 1,6 milhões de pessoas na construção de políticas públicas

Início Eu estudante Ensino superior
ML
Maria Luiza Campelo
postado em 12/08/2025 18:27 / atualizado em 12/08/2025 18:27
Carla Rocha, coordenadora do Laboratório de Tecnologia Livre (LabLivre/UnB) - (crédito: Matérial cedido ao Correio)
Carla Rocha, coordenadora do Laboratório de Tecnologia Livre (LabLivre/UnB) - (crédito: Matérial cedido ao Correio)

A nova versão do Brasil Participativo, plataforma digital do governo federal, será lançada nesta quarta-feira (13/8), consolidando o protagonismo da Universidade de Brasília (UnB) no cenário de tecnologias. Desenvolvido pelo Laboratório de Tecnologia Livre (LabLivre/UnB), o projeto já é reconhecido por seu papel fundamental na construção colaborativa de políticas públicas, como o Plano Plurianual, Plano Clima e o Plano Nacional de Cultura.

Com mais de 9 milhões de acessos e 1,6 milhão de participantes, a plataforma é uma experiência de participação cidadã on-line. "A experiência do Brasil Participativo mostra que a universidade pública pode ser protagonista no desenvolvimento de tecnologias digitais voltadas ao bem comum", ressalta a coordenadora do LabLivre, Carla Rocha.

A nova versão da plataforma promete uma experiência mais fluida e intuitiva, com uma interface atualizada e funcionalidades aprimoradas. Em um único espaço, os cidadãos poderão acompanhar e interagir em conferências, consultas públicas e outros espaços de participação social. Entre as novidades estão a possibilidade de enviar comentários e sugestões diretamente em textos e participar de votações e enquetes de forma simples e segura.

A parceria entre o LabLivre e o governo federal vai além de uma prestação de serviços. A diretora de Participação Digital e Comunicação em Rede da Secretaria Nacional de Participação Social, Carla de Paiva Bezerra, destacou que o laboratório funciona como um "acelerador", capaz de criar e personalizar soluções de maneira ágil. "Essa é uma parceria que investe em pesquisa e deixa um legado de formação de estudantes e de desenvolvimento de tecnologia pública e comum", afirmou a diretora. 

O LabLivre é um laboratório de pesquisa aplicada que se dedica a desenvolver tecnologias livres e abertas, promovendo a inovação e o envolvimento de comunidades para que as ferramentas digitais se mantenham acessíveis. O projeto Brasil Participativo, portanto, representa um modelo de como a UnB pode impactar diretamente a sociedade, fortalecendo a democracia e a cidadania.

Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação