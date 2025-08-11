UNB

UnB divulga edital do PAS 2025/2027; inscrições têm início em 26 de agosto

As provas da primeira etapa serão realizadas no dia 7 de dezembro deste ano. Taxa de inscrição custa R$ 133,80

postado em 11/08/2025 23:35
A aplicação das provas está prevista para 7 de dezembro - (crédito: Reprodução)
Por Junio Silva — A Universidade de Brasília (UnB) e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgaram, nesta terça-feira (11/8), o edital do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para o triênio 2025/2027. 

As inscrições serão abertas no próximo dia 26 de agosto e seguem até 24 de setembro.  A aplicação das provas da primeira etapa, que serão de conhecimentos gerais e redação, está prevista para 7 de dezembro deste ano.

A taxa de inscrição para a primeira etapa custa R$ 133,80. Os critérios de isenção do pagamento estão descritos no edital. 

As avaliações serão aplicadas no Distrito Federal e em municípios goianos, como Anápolis (GO), Formosa (GO), Goiânia (GO) e Valparaíso de Goiás (GO).

O PAS é o processo seletivo de ingresso na UnB realizado em três etapas, onde o candidato realiza uma prova a cada ano do Ensino Médio. Atualmente, a instituição destina metade das vagas nos cursos à estudantes aprovados no Programa.

