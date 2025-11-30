PAS 3: grupo de amigos usa 'camiseta da sorte' para fazer prova

Letícia Mouhamad

Você tem alguma superstição para encarar momentos de tensão? Na hora de ansiedade, há quem recorra à oração, a amuletos e... a camisetas da sorte! Foi o caso de quatro amigos que vestiram a mesma roupa para fazer a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), aplicada neste domingo (30/11). Segundo Henrique Figueira, 17 anos, a tradição começou ainda na primeira fase da seleção.

"É a camiseta que sempre usamos para jogar futebol juntos, então decidimos que vesti-la ao mesmo tempo, nesse momento decisivo, pode trazer sorte", explicou Henrique, que pretende cursar engenharia civil.

Asuperstição parece ter funcionado nos últimos dois anos, já que os estudantes contaram estar confiantes neste resultado. "Expectativa está lá em cima. Estudamos bastante para esse momento e vai dar tudo certo", disse oPedro Nogueira, 17, vestibulando para direito e morador da Asa Sul. Para os demais, o sentimento é semelhante.

"Estou um pouco ansioso, mas mais para acabar e eu entrar logo de férias do que para a prova em si. Vai dar tudo certo", contou Enzo Braga, 17, que também estudou para ser aprovado em direito. "Estudamos o ano inteiro, então, não tem por que ficarmos tensos", revelou João Gabriel Ribeiro, 17, cujo desejo é entrar para engenharias — curso disponível no campus do Gama, da Universidade de Brasília (UnB), no qual os estudantes decidem qual graduação seguir após dois semestres.

João Gabriel, morador do Jardim Botânico, aposta que o tema da redação será ligado a racismo. Para todos, o maior temor são as questões de física. "Exatas sempre é mais puxado", ressaltou Pedro, que aguardava junto aos demais em frente ao Bloco de Salas de Aula Sul (BSA Sul).

Domingo de prova

Os candidatos terão até 18h para resolver as questões. Serão, no total, 5h de avaliação. Os alunos poderão sair com o caderno de provas, para consulta posterior do gabarito, às 17h45. Neste ano, 11.347 inscritos concorrem a 4.212 vagas em diferentes cursos para ingresso em 2026, sendo 2.102 oportunidades para o primeiro semestre letivo e 2.110 para o segundo.

O PAS 3 é realizado somente no DF, com a maioria das provas aplicadas na UnB, no Campus Darcy Ribeiro. Os três cursos mais concorridos são medicina, direito e psicologia, respectivamente. As demais etapas vão ocorrer nos próximos fins de semana, nos dias 7 e 14 de dezembro.