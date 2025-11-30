Para não perder o PAS, estudantes correm nos minutos finais

Correio Braziliense

No Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia, ao menos sete pessoas chegaram após o fechamento dos portões - (crédito: Jailson Sena)

Jailson Sena — Especial para o Correio - Na tarde deste domingo (30/11), ocorre o Programa de Avaliação Seriada (PAS) aplicado pela Universidade de Brasília (UnB). Para esta edição, 11.347 alunos se inscreveram para a terceira etapa da prova, que pode garantir uma vaga na UnB em 2026.

No Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia, um dos locais de prova, a maioria dos candidatos chegou a tempo e teve correria nos minutos finais. Ao menos 7 pessoas não conseguiram entrar devido a terem chegado após 12:30, horário previsto do fechamento dos portões. Uma candidata chorou ao chegar e ver as portas fechadas.

Já o caso da estudante Sandra Gomes Pereira, 18 anos e moradora do Sol Nascente e ex-aluna da escola, ela esqueceu a identidade em casa e não conseguiu acessar a versão digital. "O certo seria eu ter feito no Sol Nascente e não aqui, pois não tenho carro próprio. A outra etapa fiz mais próximo de casa", diz a estudante que só realizou a segunda etapa e não a primeira.

Os candidatos terão até 18h para resolver as questões. Serão, no total, 5h de avaliação. Os alunos poderão sair com o caderno de provas, para consulta posterior do gabarito, às 17h45. Neste ano, 11.347 inscritos concorrem a 4.212 vagas em diferentes cursos para ingresso em 2026, sendo 2.102 oportunidades para o primeiro semestre letivo e 2.110 para o segundo.

A terceira fase do PAS é realizada somente no Distrito Federal, com a maioria das provas aplicadas na UnB, no Campus Darcy Ribeiro. Os três cursos mais concorridos são medicina, direito e psicologia, respectivamente. As demais etapas vão ocorrer nos próximos fins de semana, nos dias 7 e 14 de dezembro.

