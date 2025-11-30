Ansiedade e chuva marcam início da terceira etapa do PAS

Letícia Mouhamad

Estudantes chegaram cedo para fazer PAS 3 - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Às 11h30 deste domingo (30/11), estudantes de diferentes pontos do Distrito Federal já se aglomeravam em frente ao Bloco de Salas de Aula Sul (BSA Sul) para realizarem a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), uma das oportunidades de garantir uma vaga na Universidade de Brasília (UnB). Muitos estavam acompanhados dos pais, também ansiosos, e em grupos de amigos. Houve quem aproveitasse os minutos finais para dar aquela revisada nos principais conteúdos.

Sob uma sombra ao lado do prédio, Daniel Neiva, 18 anos, folheava as páginas de uma apostila antes de os portões abrirem. Apesar da ansiedade, o estudante estava confiante em seu desempenho. "Nervoso eu estou, mas me preparei bastante e agora é tentar fazer a prova com a mente tranquila", conta. Ele, que deseja cursar direito, diz temer as questões de física. "Sou de humanas, não é?", acrescenta, aos risos.

Daniel acredita que o tema da redação abordará questões sociais e deve seguir o gênero dissertativo-argumentativo. Já a estudante Elisa Machado, 18, aposta em alguma temática voltada à sociedade do cansaço — termo usado em referência ao livro de mesmo nome, de Byung-Chul Han, que aborda assuntos como autocobrança, exploração do trabalho e saúde mental.













A moradora da Asa Norte conta estar razoavelmente tranquila. "Única preocupação são as questões de exatas", revela Elisa, que pretende cursar letras. Como estratégia para o momento da prova, ela comenta optar primeiro pelos itens de múltipla escolha. "Olho o tema da redação, faço a prova até dar uma hora e meia e depois começo a redação", diz. A estudante estava acompanhada da mãe, Tatiana Jubé, 48, e do cão Inu.

"Faço questão de vir com ela em todas as provas. O maior legado que posso deixar é o da educação. Também fico nervosa, mas a amparo e tento tranquilizá-la. Trouxemos o cachorro também; ele sempre nos acompanha para deixá-la mais calma", afirma a mãe, servidora pública.

Domingo de prova

Os candidatos terão até 18h para resolver as questões. Serão, no total, 5h de avaliação. Os alunos poderão sair com o caderno de provas, para consulta posterior do gabarito, às 17h45. Neste ano, 11.347 inscritos concorrem a 4.212 vagas em diferentes cursos para ingresso em 2026, sendo 2.102 oportunidades para o primeiro semestre letivo e 2.110 para o segundo.

O PAS 3 é realizado somente no DF, com a maioria das provas aplicadas na UnB, no Campus Darcy Ribeiro. Os três cursos mais concorridos são medicina, direito e psicologia, respectivamente. As demais etapas vão ocorrer nos próximos fins de semana, nos dias 7 e 14 de dezembro.