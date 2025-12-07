Redação sobre a vida dos jovens na pandemia surpreende na 1ª etapa do PAS

Ana Carolina Alves Eduardo Fernandes Lara Costa Alice Meira

As provas da 1ª etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) foram aplicadas neste domingo (07/12). Os candidatos tiveram cinco horas para resolver 100 questões e escrever a redação. Eles precisaram dissertar sobre os Seis anos depois do primeiro caso de covid-19 na China: A vida dos jovens brasileiros que iniciavam em 2020 a adolescência. A avaliação teve 20 mil inscritos.

A professora de redação do Galois Hagda Vansconcelos afirmou que a prova surpreendeu com a proposta, pois o tema não está diretamente relacionado às obras discutidas no certame. "Trata-se de um assunto extremamente pertinente e ainda dialoga diretamente com a experiência geracional dos alunos. É esperado que eles argumentem sobre os efeitos ocasionados pela pandemia nesses aspectos, o que favorece a produção de textos muito autênticos, com argumentos mais elaborados e engajados", ressaltou.

A prova de língua portuguesa foi avaliada pelo professor Gustavo Cardoso, do Galois, como coerente com o que a banca responsável pelo processo, o Cebraspe, vem fazendo nos últimos anos. "Demandam conhecimentos multidisciplinares para serem respondidas, todas elas fundamentadas nos textos constantes na matriz de referência do exame", afirmou.

A de matemática foi considerada abrangente pelo professor do Galois Daniel Wanzeller, com questões de diferentes conteúdos. "Eu considero uma boa prova. O aluno que estudou precisava dominar os conceitos apresentados, e o exame privilegiou esse aluno que estudou ao longo do ano", afirmou.

Expectativa

A expectativa natural desse momento sempre aparece, mesmo que seja apenas o primeiro passo rumo ao sonho de entrar na UnB. A estudante Isabela Baliza, de 15 anos, moradora de Sobradinho, avaliou positivamente a primeira etapa do PAS. "Foi uma prova boa, superou minhas expectativas no nível de dificuldade. Achei o tema da redação muito interessante de escrever, porque todos nós vivemos um pouco do que o tema pede", afirmou. Sonhando em cursar medicina, ela contou estar se preparando desde o início do ano e acredita ter conseguido um bom desempenho.

O estudante Enzo Matias Alves Sousa, 15, ressaltou a importância de se preparar bem para a realização da prova. "A expectativa é de que eu vá bem, pois na minha escola estudamos os conteúdos do PAS", destacou.

Distância e um sonho

Vinda de Unaí (MG) para fazer o PAS, Maria Victória Ferreira, 16, encarou sua primeira prova do processo seletivo sob o olhar atento — e emocionado — da mãe, Rúbia Mara. "Quando a deixei aqui, nem respirei. Saí chorando, tinha tanta gente, cheguei e fiquei tremendo", contou, rindo do nervosismo. Mesmo assim, o sentimento predominante é o orgulho. "Fico muito feliz por ela estar empolgada, correndo atrás dos sonhos dela. A gente mora longe, ela vai ter que mudar de cidade, mas eu fico muito feliz", afirmou Rúbia.

Maria Victória, que sonha em cursar direito, decidiu vir ao DF por indicação de uma professora e por ser o local mais próximo para realizar a prova. A estudante achou o exame difícil, embora algumas questões fossem esperadas.

De Itumbiaria (GO), Ana Caroline Coutinho, 15, quer cursar direito e avaliou que o exame trouxe uma mistura equilibrada de desafios. "Umas questões bem difíceis e outras, mais fáceis. No geral, foi tranquilo", avaliou. Sobre a redação, admitiu surpresa com o formato. "A gente se prepara mais para aquele modelo do Enem. Então, foi bem diferente, foi novo", comentou.

No próximo domingo, será aplicado o PAS 2 (subprograma 2024-2026), conforme calendário divulgado pelo Cebraspe.



