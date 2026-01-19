UnB obtém nota 4 no exame que avalia cursos de medicina no país

Jéssica Andrade

A Universidade de Brasília obteve conceito 4 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) na área de Medicina, resultado calculado a partir do desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), divulgado nesta segunda-feira (19/1) pelo Ministério da Educação. A prova passou a integrar a política federal de avaliação específica da graduação médica no país.

Com o resultado, a UnB figura entre as instituições mais bem avaliadas do país na formação de médicos. O Enamed analisa conhecimentos, competências e habilidades consideradas essenciais para o exercício profissional, com ênfase na atuação no Sistema Único de Saúde (SUS), e os dados passaram a compor o conceito oficial do Enade para os cursos de Medicina.

A nota do Enamed varia de 1 a 5, e as notas 1 e 2 são consideradas não proficientes pelo MEC. A nota é utilizada para compor o conceito Enade. Segundo o MEC, 351 cursos de todo País participaram do exame, incluindo universidades públicas (federais, estaduais e municipais), privadas com e sem fins lucrativos e especiais. De acordo com o ministério, os cursos foram distribuídos da seguinte forma:

Conceito 1: 7,1% dos cursos

Conceito 2: 23,6% dos cursos

Conceito 3: 22,7% dos cursos

Conceito 4: 33% dos cursos

Conceito 5: 13,6% dos cursos

A avaliação integra uma estratégia conjunta do MEC e do Ministério da Saúde voltada ao fortalecimento da formação médica e à correção de distorções históricas no ensino superior, especialmente diante da expansão acelerada de graduações em Medicina nos últimos anos.

Durante encontro com jornalistas nesta segunda-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, apresentou os resultados do exame e detalhou as medidas previstas para cursos que não atingiram o desempenho considerado adequado.

Segundo o MEC, o Enamed não tem caráter punitivo imediato, mas funciona como instrumento de diagnóstico e orientação de políticas públicas. Graduações classificadas nas faixas 1 e 2 serão alvo de processo administrativo de supervisão conduzido pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres).