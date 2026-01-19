Enamed: veja nota dos cursos de medicina ofertados no DF

Jéssica Andrade

Samsung Ocean anuncia parceria com a Universidade de Brasília (UnB). - (crédito: Divulgação/Samsung)

O Distrito Federal teve desempenho variado no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), divulgado pelo Ministério da Educação, com resultados que vão do conceito máximo à faixa intermediária de proficiência. O ranking dos cursos de medicina no DF revela contrastes importantes entre instituições públicas e privadas e ajuda a dimensionar a qualidade da formação médica oferecida na capital do país.

Criado como uma avaliação inédita, o Enamed mede conhecimentos, competências e habilidades consideradas essenciais para o exercício da medicina. O resultado do exame varia de 1 a 5, sendo que 1 e 2 são considerados não proficientes pelo MEC. A nota do Enamed também passa a compor o conceito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), tradicional avaliação do ensino superior aplicada aos graduandos dos cursos de graduação.

No DF, o destaque ficou com a Universidade do Distrito Federal (UnDF), que alcançou conceito 5, o mais alto da avaliação. A instituição registrou 78 inscritos, todos participantes, com 75 concluintes com desempenho igual ou superior ao nível de proficiência, o que representa 96,2% de aproveitamento.

Em seguida aparece a Universidade de Brasília (UnB), que obteve conceito 4. Dos 102 inscritos, 99 participaram da prova e 87 atingiram o nível de proficiência, com percentual de 87,9%. O resultado posiciona o curso da UnB entre os mais bem avaliados do DF, embora abaixo da nota máxima.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Também com conceito 4, o Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) registrou 138 inscritos e 137 participantes, dos quais 111 alcançaram a proficiência, resultando em 81% de aproveitamento. Na mesma faixa, a Universidade Católica de Brasília (UCB) teve 98 inscritos e participantes, com 77 concluintes proficientes, o que corresponde a 78,6%.

Na sequência, aparecem duas instituições com conceito 3, considerado desempenho intermediário. O Centro Universitário Euro-Americano (Unieuro) contabilizou 94 inscritos, 92 participantes e 60 alunos com proficiência, alcançando 65,2%. Já o Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) teve 153 inscritos e participantes, com 92 concluintes proficientes, o equivalente a 60,1%.

Ranking do Enamed — Medicina no DF (base oficial)

UnDF — Conceito 5 — Inscritos 78 | Participantes 78 | proficiência 75 | Percentual 0,962

UnB — Conceito 4 — Inscritos 102 | Participantes 99 | proficiência 87 | Percentual 0,879

UniCEUB — Conceito 4 — Inscritos 138 | Participantes 137 | proficiência 111 | Percentual 0,810

UCB — Conceito 4 — Inscritos 98 | Participantes 98 | proficiência 77 | Percentual 0,786

Unieuro — Conceito 3 — Inscritos 94 | Participantes 92 | proficiência 60 | Percentual 0,652

Uniceplac — Conceito 3 — Inscritos 153 | Participantes 153 | proficiência 92 | Percentual 0,601

Enamed e Enade

O Enamed foi estruturado pelo MEC como parte de uma nova política de avaliação e regulação dos cursos de medicina, abrangendo instituições públicas e privadas. Diferentemente do Enade tradicional, que avalia cursos de diversas áreas, o Enamed é específico para a formação médica e foca diretamente nas competências necessárias à prática profissional.

A nota do Enamed integra o cálculo do conceito Enade dos cursos de medicina, ampliando o peso da avaliação técnica na análise da qualidade do ensino. Instituições que obtêm notas 1 ou 2 podem sofrer medidas de supervisão e regulação, que vão desde planos de melhoria obrigatórios até restrições na oferta de vagas.

No contexto nacional, o balanço do MEC indica que cerca de um terço dos cursos de medicina do país não alcançou desempenho considerado proficiente, o que reforça a importância do ranking regional para identificar boas práticas e gargalos na formação médica.

No DF, os dados mostram um cenário misto: enquanto uma instituição alcança excelência máxima, outras permanecem em patamar intermediário, evidenciando que a qualidade da formação médica na capital ainda é desigual e que o Enamed passa a ser um instrumento central para orientar políticas públicas e decisões acadêmicas nos próximos anos.