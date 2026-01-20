Enamed 2025: Cursos de medicina abaixo da crítica

Jéssica Andrade

Um total de 99 cursos demedicina do país foram mal avaliados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed 2025). O número representa quase um terço das faculdades, segundo balanço divulgado, ontem, em Brasília, pelo Ministério da Educação (MEC). O resultado expôs fragilidades na formação médica e levou a pasta a anunciar sanções e medidas de acompanhamento para dezenas de graduações. O Distrito Federal, no entanto, foi destaque noaproveitamento de alunos.

A nota do Enamed varia de 1 a5, e as notas 1 e 2 são consideradasnão proficientes pelo MEC. A nota é usada para compor o conceito Enade. Segundo o governo federal, 351 cursos de todas as regiões participaram do exame, incluindo universidades públicas (federais, estaduais e municipais), privadas come sem fins lucrativos, e especiais. As avaliações foram distribuídas da seguinte forma: conceito 1: 7,1%dos cursos; conceito 2: 23,6%; conceito 3: 22,7%; conceito 4: 33% doscursos; e conceito 5: 13,6%.

Os resultados do Enamed 2025 indicam que 75% dos participantes alcançaram desempenho considerado proficiente. Entre os estudantes concluintes, esse percentual foi de 67%,o equivalente a 39.258 alunos. Já no público geral (que inclui profissionais já formados) o índice de proficiência chegou a 81%, com 49.766 avaliados. Ao todo, 89.024 participantes tiveram seus desempenhos analisados.

O desempenho varia de forma significativa conforme a categoria administrativa das instituições. Cursos de universidades estaduais e federais apresentaram os melhores resultados, com 86,6% e 83,1% de estudantes proficientes, respectivamente. Em contraste, instituições municipais tiveram o menor índice de proficiência, com 49,7%. Entre as privadas, as sem fins lucrativos alcançaram 70,1%, enquanto as com fins lucrativos ficaram em 57,2%.

Com base no percentual de estudantes proficientes, os cursos foram classificados em cinco faixas do Conceito Enade. Dos 304 cursos de medicina do Sistema Federal de Ensino, 204 (67,1%) ficaram nas faixas 3, 4 ou 5, consideradas satisfatórias. Por outrolado, 99 cursos (32,6%) foram enquadrados nas faixas 1 e 2, abaixo do desempenho esperado, enquanto um curso ficou sem conceito por número insuficiente de alunos avaliados.

Os cursos classificados nas faixas 1 e 2 serão alvo de processo administrativo de supervisão conduzido pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres). As instituições poderão apresentar defesa, mas também estarão sujeitasa medidas cautelares, como suspensão ou redução de vagas, restriçõesao Fies e ao Prouni e até proibição de novos ingressos, a depender do grau de insuficiência no desempenho dos concluintes. Essas medidas valerão, inicialmente, até a divulgação do Conceito Enade 2026.

Desempenho no DF

No DF, o destaque ficou com a Universidade do Distrito Federal (UnDF), que alcançou conceito 5, omais alto da avaliação. A instituição registrou 78 inscritos, todos participantes, com 75 concluintes com desempenho igual ou superior ao nível de proficiência, o que representa 96,2% de aproveitamento.

Em seguida aparece a Universidade de Brasília (UnB), que obteve conceito 4. Dos 102 inscritos, 99 participaram da prova e 87 atingiram onível de proficiência, com percentualde 87,9%. Também com conceito 4, o Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), com 81% de aproveitamento. Na mesma faixa, a Universidade Católica de Brasília (UCB), com 78,6%. Na sequência, aparecem duas instituições com conceito 3, considerado desempenho intermediário. O Centro Universitário Euro-Americano (Unieuro): 65,2% eo Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos(Uniceplac), com 60,1%.