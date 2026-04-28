Estudantes da UnB participam de palestra sobre a história do racismo

Beatriz Mascarenhas

"Crianças não nascem com desejo de discriminar. Elas aprendem a partir de modelos presentes na sociedade", afirma André Lúcio - (crédito: Pacifico/CB)

Os estudantes da Universidade de Brasília (UnB) participam de palestras, nesta semana, sobre herança africana no Brasil, ministradas pelo especialista André Lúcio Bento. A próxima roda de conversa acontece às 16h desta quinta-feira (30/4), na Faculdade de Educação (FE/UnB), e aborda tópicos no âmbito das raízes culturais africanas em território nacional.



Intitulada como Aulas para Entender e Desaprender o Racismo, a ação é promovida para os alunos da disciplina Gênero e Educação e introduz a discriminação racial como uma ideologia que se aprende. De acordo com professor André Lúcio, o talk é focado em desenvolver temas histórico-culturais que criaram o preconceito. "Crianças não nascem com desejo de discriminar. Elas aprendem a partir de modelos presentes na sociedade", afirma o profissional.

Com exemplos práticos, vídeos e fotografias, André Lúcio abre espaço para uma conversa que explora além da teoria, tateando o histórico de políticas públicas que atrasaram a inserção social da população recém-libertada de um sistema escravocrata, permeando também os acessos dos seus descendentes. "Eu faço um resgate de séculos para chegar aos dias atuais, para poder argumentar sobre como se dá essa aprendizagem", descreve o professor.

A palestra terá a duração de 2 horas e é aberta aos demais alunos da UnB que desejem aprender sobre o assunto. Mestre em Psicologia do Desenvolvimento e educação, a professora Roberta Assunção é a responsável pelas turmas de Gênero e Educação. Ela descreve que a disciplina explora também as questões sobre raça, etnia e intolerância religiosa.