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Como manter o rendimento dos estudos durante a onda de calor extremo

Técnicas de concentração e rotinas adaptadas ajudam estudantes a lidarem com a fadiga em dias acima de 40°C

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Correio Braziliense
postado em 29/09/2026 19:48
A dificuldade de concentração para provas é um dos desafios de estudantes na onda de calor que atinge o país - (crédito: Divulgação/CNJ)
A dificuldade de concentração para provas é um dos desafios de estudantes na onda de calor que atinge o país - (crédito: Divulgação/CNJ)

A onda de calor que atinge diversas regiões do Brasil neste mês de setembro de 2026 transformou tarefas diárias em grandes desafios, e para os estudantes, a situação é ainda mais crítica. O calor excessivo leva à desidratação e à fadiga, tornando quase impossível manter a concentração e a produtividade com termômetros acima dos 40°C. O cansaço físico e a dificuldade de foco se tornam obstáculos reais para quem precisa absorver novos conteúdos e se preparar para provas.

Algumas mudanças simples na rotina e no ambiente podem fazer uma grande diferença. Ajustar a forma como você estuda durante períodos de calor extremo não apenas melhora o rendimento, mas também protege sua saúde e bem-estar.

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Prepare o seu espaço de estudo

O primeiro passo é tornar o ambiente o mais confortável possível. Se não tiver ar-condicionado, utilize ventiladores de forma estratégica para criar uma corrente de ar. Deixar as janelas abertas em períodos mais frescos do dia, como no início da manhã e à noite, ajuda a renovar o ar. Cortinas e persianas devem ficar fechadas durante as horas de sol mais forte para bloquear o calor.

Manter-se hidratado é essencial para o desempenho cognitivo. Tenha sempre uma garrafa de água gelada por perto. Beber água regularmente ajuda a manter a temperatura corporal equilibrada e o cérebro funcionando bem. Borrifar um pouco de água no rosto e na nuca também proporciona um alívio imediato.

Ajuste o seu cronograma

Estudar nos horários mais quentes do dia, geralmente entre 10h e 16h, é muito mais desgastante. Se a sua agenda permitir, concentre as sessões de estudo mais intensas para o início da manhã ou para o período noturno, quando a temperatura costuma ser mais amena.

Dividir o tempo de estudo em blocos menores também é uma tática eficaz. A técnica Pomodoro, que consiste em 25 minutos de foco total seguidos por 5 minutos de pausa, pode ser uma grande aliada. Use as pausas para se levantar, alongar e beber mais água. Evite atividades que exijam muito esforço nesses intervalos.

Cuide do corpo para fortalecer a mente

O que você come e veste impacta diretamente sua capacidade de concentração. Opte por refeições leves e frescas, como saladas, frutas e sanduíches naturais. Alimentos pesados e gordurosos exigem mais energia para a digestão, o que pode aumentar a sensação de moleza e sonolência.

Use roupas leves, de tecidos naturais como o algodão, que permitem a transpiração e ajudam a refrescar o corpo. Se possível, um banho rápido com água morna ou fria antes de começar a estudar pode renovar suas energias e baixar a temperatura corporal, preparando você para uma sessão de estudos mais produtiva.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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