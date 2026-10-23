Obras cobradas no PAS viram espetáculo teatral

Mila Ferreira

Jovens alunos de escola em São Sebastião encenam espetáculos sobre obras literárias cobradas no PAS da UnB - (crédito: Divulgação )

Alunos do ensino médio de uma escola de São Sebastião vão virar atores e atrizes por um dia. Com direção artística de Marcelo Smyth e direção pedagógica e executiva de Sandra Nery, o projeto PAS em Cena vai ganhar uma nova edição, entre os dias 26 e 28 de outubro. O circuito traz obras literárias cobradas no Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB) encenadas em forma teatral. Os espetáculos deste ano serão Medeia, de Eurípedes; Um Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen; e Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. As apresentações vão acontecer no Teatro dos Bancários, e a entrada é gratuita, por ordem de chegada.

"O projeto transforma o estudo das obras em uma experiência cênica, estimulando o pensamento crítico, a criatividade e o contato direto com a linguagem teatral. Mais do que encenar obras fundamentais da dramaturgia, o PAS em Cena reafirma o teatro como instrumento de formação, reflexão e democratização do acesso à cultura", destacou o diretor Marcelo Smyth.

Serviço:

PAS EM CENA 2026

Peças: Medeia, Um Inimigo do Povo e Vestido de Noiva

Data: De 26 a 28 de outubro

Horário: às 15h

Local: Teatro dos Bancários

Evento gratuito | Por ordem de chegada (sujeito a lotação)

