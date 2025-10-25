InícioCidades DF
Espaço Renato Russo recebe espetáculo com obras literárias cobradas no PAS

Espetáculos serão neste sábado e domingo (25 e 26/10), às 19h, no Espaço Cultural Renato Russo, com entrada gratuita via Sympla

A proposta é proporcionar aos estudantes uma imersão criativa que integra teoria e prática - (crédito: Divulgação)
O Espaço Renato Russo recebe, neste sábado e domingo (25 e 26/10), às 19h, um projeto onde são encenadas obras literárias cobradas no Programa de Avaliação Seriada (PAS).

Sob a direção-geral de Sandra Nery e direção artística de Marcelo Smyth, o projeto transforma o conteúdo das obras literárias cobradas no PAS da UnB em experiências cênicas.

A proposta é proporcionar aos estudantes uma imersão criativa que integra teoria e prática, permitindo que eles compreendam as obras de forma mais sensível e profunda. O teatro torna-se, assim, ferramenta de aprendizado, estimulando o olhar crítico, o trabalho coletivo e a expressão artística.

“O teatro desperta a escuta, o senso de equipe e o pensamento reflexivo habilidades fundamentais tanto para a vida quanto para as provas do PAS”, destaca o diretor artístico Marcelo Smyth.

As apresentações acontecem nos dias 25 e 26 de outubro, sempre às 19h, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos antecipadamente pelo Sympla.

Programação:

  • 25 de outubroO Burguês Fidalgo, de Molière – Versão livre e bem-humorada, repleta de crítica social e leveza.
  • 26 de outubroEles Não Usam Black-Tie, de Gianfrancesco Guarnieri – Uma emocionante história sobre família, amor e luta de classes.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 25/10/2025 10:54 / atualizado em 25/10/2025 10:54
