Mariana Reginato

Vestibular UnB 2027 - 2º Dia - Domingo - (crédito: Ed Alves/ CB/D.A Press)

Depois de enfrentarem mais de cem questões da área de humanas, jovens estudantes da capital ainda precisavam vencer a prova de exatas. Com matemática, biologia, química e física, os estudantes realizaram o segundo dia de prova do vestibular da Universidade de Brasília (UnB), realizado pelo Cebraspe. As abstenções nos dois dias de exame somaram 25,31% dos 15.064 inscritos.

No campus Darcy Ribeiro, o jovem Miguel Borges realizou o vestibular e busca ser aprovado em biotecnologia. Miguel achou o primeiro dia de prova bem equilibrado, mas estava apreensivo com a segunda etapa da avaliação. "Eu tenho mais facilidade com a parte de biologia e matemática. Agora, com questões de química e física, estou mais ou menos", conta o jovem. Miguel disse que também se preparou para o vestibular com os estudos para o PAS 3, que acontece no dia 29 de novembro.

O desejo de estar na UnB é presente no jovem. "Quero passar aqui porque acredito que a UnB traz muitas oportunidades para a gente. Eu também conheço pessoas que já estudaram aqui, que falam que é muito bom. Queria muito estudar aqui, principalmente por ser uma universidade pública", afirma.

Aos 17 anos, Sofia Cappellari está prestando o vestibular para direito e foi acompanhada de sua mãe, Juliana Cappellari, para a avaliação. Sofia se deu bem no primeiro dia de prova e estava mais apreensiva para o segundo. "Eu acho que depende muito de como você encara a prova. No início, eu estava muito nervosa, porque era minha primeira vez fazendo. Mas o Cebraspe tem um jeitinho. Eu já estou acostumada a fazer o PAS, então acaba que você se acostuma", conta. Para o segundo dia, a jovem espera marcar pelo menos a metade da prova, para não perder tantos pontos com questões que não tinha tanta certeza.

A administradora Juliana Cappellari, de 45 anos, acompanhou a filha até a prova. "Sensação muito boa. É mais uma etapa vencida, agora é uma nova fase da vida. Novos sonhos também. A Sofia é uma ótima filha, é muito estudiosa, espero que ela realmente consiga realizar tudo que ela deseja", comenta.

Pós prova

O jovem Caleb Ribeiro, de 19 anos, deseja passar em design na Universidade de Brasília e achou a prova do segundo dia mais difícil do que a primeira, especialmente nas questões de física e química. "Eu me preparei para hoje mais em matemática, só que não teve tanta questão dessa disciplina na prova. Então meio que complicou", ressalta.

Os irmãos Guilherme e Yasmin Durães, de 17 e 19 anos, realizaram o vestibular juntos, mas em diferentes fases. O menino decidiu fazer agronomia ou gestão de agronegócio e acredita que foi uma boa prova. " Estudei bastante o ano todo, fiz revisão com muitos professores na escola, tentei me preparar, principalmente para física e química. Matemática, não teve muita, mas esse ano acho que dá certo", comenta Guilherme.

Já sua irmã, está realizando o vestibular pela terceira vez e busca a aprovação em fonoaudiologia. Yasmin comenta que a prova seguiu no mesmo nível das edições anteriores. "Sempre foi difícil. Para mim, humanas foi muito mais fácil do que exatas. Ainda tem como manusear a prova, tem como fazer com consciência do que fazer pelo modelo do Cebraspe", destaca. Nessa trajetória rumo ao vestibular, a jovem ingressou, este ano, em um cursinho preparatório para reforçar os estudos.

Graduado em letras, Bernardo Rodrigues prestou a prova para audiovisual. "É a minha primeira vez fazendo vestibular da UnB. Eu entrei aqui com o ENEM para letras e para mim, o ENEM é bem mais tranquilo de fazer. Eu fiquei um pouco assustado, o jeito de avaliação é muito mais complexo e tem muito mais peso em conteúdo", destaca. Por já estar dando aulas de português, Bernardo não se preparou especificamente para a prova e esperava que, no segundo dia, fizesse a quantidade de acertos necessária para passar novamente.

Análise da prova

O professor de física Deyko Teixeira, do Colégio Marista João Paulo II, afirmou que a prova seguiu o formato enxuto, adotado no ano anterior. Ele também ressaltou que, por conta do novo modelo de ingresso, a oferta de vagas também diminuiu.

Na avaliação de Teixeira, o segundo dia de aplicação focou em apenas um tema: A Terra e o cosmos, contando com a presença de textos longos e muito material gráfico. "O nível ficou entre médio e difícil, como a UnB costuma fazer com itens diretos para quem estudou o básico ao lado de outros que exigem interpretação", pontuou.

Sobre as disciplinas, o professor ouvido pelo Correio destacou que a biologia foi a parte mais equilibrada; química "levou o candidato a outros mundos sem sair do programa", abordando outros planetas; matemática abordou progressões, funções, circunferência e volume; e física "foi bonita e exigente", com gravitação, leis de Kepler, radiação das estrelas e pelo efeito estufa.

Gabarito

O gabarito preliminar das questões de certo ou errado, de resposta numérica e de múltipla escolha ficará disponível de 23 a 25 de novembro, a partir das 19h. Já o padrão preliminar de respostas dos itens de resposta construída e da redação será divulgado em 23 de novembro. Os recursos poderão ser apresentados nos dias 24 e 25 de novembro.

A divulgação dos gabaritos definitivos e do resultado provisório dos itens de resposta construída e da redação está prevista para 16 de dezembro. Já o resultado final e a convocação dos aprovados para o registro acadêmico em primeira chamada serão publicados em 12 de fevereiro de 2027.