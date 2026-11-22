Morreu, neste domingo (22/11), aos 87 anos, Anna dos Santos de Oliveira, esposa do ex-presidente da Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc), Nilton de Oliveira (Sabino), que presidiu a instituição entre 1975 e 1980. A causa da morte não foi divulgada. O corpo será cremado na tarde de segunda-feira (23/11), às 13h, no Cemitério Jardim Metropolitanos, capela 1, em Valparaíso de Goiás.

Natural do Rio de Janeiro e ligada à Portela, Anna participou ativamente dos carnavais da Atuc, atuando na confecção de fantasias, como destaque e na organização de desfiles. Ela também foi a responsável por criar o Bloco Carnavalesco Pulo do Gato e a Ala Política Forte.

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Em publicação nas redes sociais, a organização deu mais detalhes da vida e da ativa participação da sambista: “Abria sua casa para receber os amigos. [...] Era simpatizante das religiões de matrizes africanas e, todo ano, promovia uma grande festa de Cosme e Damião em sua casa”.