Correio Braziliense

Neste sábado, além da redação, os candidatos fazem as provas de conhecimentos I e II. A primeira tem 20 itens de língua estrangeira, com opção entre espanhol, francês ou inglês - (crédito: Ed Alves/ CB/D.A Press)

O tema da redação do vestibular da Universidade de Brasília (UnB) deste ano é “O ser humano no Universo: entre a pequenez da sua dimensão e a grandiosidade de seus feitos”. A proposta foi apresentada aos candidatos neste sábado (21/10), primeiro dia de provas da seleção para ingresso no segundo semestre de 2027. O texto deve ser dissertativo.

Para Bruno Borges, coordenador de vestibulares do Leonardo da Vinci, o tema da redação do vestibular permite uma reflexão profunda sobre a existência humana e o papel do ser humano diante da imensidão do Universo. Segundo ele, pela perspectiva filosófica, os candidatos poderiam abordar a busca por sentido para a vida e os limites da condição humana.

Já pelo olhar sociológico, seria possível destacar que as conquistas da humanidade são resultado de construções coletivas e históricas, embora ainda estejam acompanhadas de problemas como a desigualdade social, as guerras e a crise ambiental.O professor também ressalta que o principal desafio da proposta seria relacionar a aparente pequenez do ser humano diante do Universo à grandeza de suas realizações, sem apenas exaltar o progresso, mas refletindo sobre os limites, as responsabilidades e o verdadeiro significado dessas conquistas para a sociedade.

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A Universidade de Brasília (UnB) aplica as provas neste sábado (21) e no domingo (22). Ao todo, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do processo seletivo, registrou 15.064 candidatos para 1.074 vagas em cursos presenciais de graduação.

Neste sábado, além da redação, os candidatos fazem as provas de conhecimentos I e II. A primeira tem 20 itens de língua estrangeira, com opção entre espanhol, francês ou inglês. A segunda reúne 100 itens de língua portuguesa e literaturas, geografia, história, artes, filosofia e sociologia. No domingo, os participantes fazem a prova de conhecimentos III, com 120 itens de biologia, física, química e matemática.

Gabarito e resultado

O gabarito preliminar dos itens de certo ou errado, de resposta numérica e de múltipla escolha será divulgado entre os dias 23 e 25 de novembro, a partir das 19h. Já o padrão preliminar de respostas dos itens de resposta construída e da redação está previsto para 23 de novembro.

Os candidatos poderão apresentar recursos nos dias 24 e 25 de novembro. Os gabaritos definitivos e o resultado provisório dos itens de resposta construída e da redação serão divulgados em 16 de dezembro.

O resultado final do vestibular e a convocação dos aprovados em primeira chamada para o registro acadêmico estão previstos para 12 de fevereiro de 2027. As oportunidades são distribuídas entre os câmpus Darcy Ribeiro, na Asa Norte, Ceilândia, Gama e Planaltina.