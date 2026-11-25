A terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB), Subprograma 2024 (triênio 2024/2026), registrou 11.762 inscritos, segundo o Cebraspe, banca responsável pela seleção. Os candidatos fazem a prova de conhecimentos e a redação neste domingo (29), somente no Distrito Federal. Ao todo, são 4.930 vagas: 2.813 para o primeiro semestre letivo de 2027 e 2.117 para o segundo, nos câmpus Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina.
Segundo o Decanato de Ensino de Graduação (DEG) da UnB, as inscrições no PAS 3 cresceram 3,6% em relação ao ano anterior. Somadas as três etapas do programa, o total passou de 45.640 para 54.740, alta de 19,9%. O maior avanço ocorreu nas duas primeiras etapas: o PAS 1 foi de 19.259 para 24.202 inscritos, e o PAS 2, de 15.027 para 18.777, altas de 25,7% e 25%.
O decanato atribui o crescimento às ações de aproximação com a educação básica, especialmente ao programa Vem pra UnB, e afirma que a iniciativa contribui para ampliar o interesse pela universidade e recompor o preenchimento das vagas de graduação. O aumento ocorre no ano em que o PAS completa 30 anos.
Os cursos mais procurados
No câmpus Darcy Ribeiro, medicina teve o maior número de inscrições, com 945 candidatos. Em seguida, aparecem psicologia, com 802; direito diurno, com 767; e direito noturno, com 693. Nos outros câmpus, os cursos mais procurados foram engenharia de software, no Gama, com 652 inscritos; fisioterapia, em Ceilândia, com 324; e gestão do agronegócio diurno, em Planaltina, com 13.
Segundo o DEG, medicina, psicologia e direito também estiveram entre os cursos de maior concorrência no processo anterior. Engenharia de software é o destaque deste ano. No ano passado, o ingresso nas engenharias do câmpus Gama era unificado, o que impede a comparação direta por habilitação, explica o decanato.
No PAS 3 do ano passado, para ingresso em 2026, medicina teve 43,5 candidatos por vaga; psicologia, 28,08; e direito, 24,9, de acordo com o DEG.
Como é a prova
A prova de conhecimentos e a redação em língua portuguesa são aplicadas no mesmo dia. Pelo edital, o exame começa às 13h (horário de Brasília) e dura, no máximo, cinco horas, incluídos o preenchimento do caderno de respostas e a transcrição da redação. Só pode fazer o PAS 3 quem participou da segunda etapa do mesmo subprograma.
O resultado final e a convocação em primeira chamada estão previstos para 17 de fevereiro de 2027.
Notas do ano passado
Argumento final mínimo e máximo dos selecionados no sistema universal, para ingresso em 2026, segundo o Boletim Informativo 2025 do Cebraspe, informado pelo DEG:
- Medicina: de 166,750 a 190,334;
- Direito diurno: de 137,491 a 172,039;
- Direito noturno: de 104,746 a 126,174;
- Psicologia: de 92,692 a 149,897;
- Engenharias (câmpus Gama): de 61,705 a 145,390;
Anote
- Prova: 29/11, a partir das 13h, somente no DF;
- Inscritos: 11.762;
- Vagas: 4.930 (2.813 para o 1º semestre e 2.117 para o 2º semestre de 2027)
- Resultado final e primeira chamada: 17/2/2027;
- Informações: cebraspe.org.br/pas/
subprogramas/2024_2026/3;
- Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe: (61) 3448-0100, de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30;
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