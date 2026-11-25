Correio Braziliense

A Lei 11.684/2008 tornou as duas disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (25), o Projeto de Lei 1.466/2026, que torna obrigatório o ensino de filosofia e sociologia nas três séries do ensino médio, com carga horária mínima de duas horas semanais, em média, para cada disciplina. O texto foi aprovado sem votos contrários.

De autoria da deputada Lenir de Assis (PT-PR), o projeto teve como relatora a deputada Maria do Rosário (PT-RS), que apresentou parecer pela aprovação, com substitutivo. Pelo texto aprovado, as aulas devem ser ministradas por professores com licenciatura específica na área de cada disciplina.

A Lei 11.684/2008 tornou as duas disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. Com a reforma do ensino médio de 2017, elas passaram a ser opcionais. A Lei 14.945/2024, que reformulou a etapa, incluiu filosofia e sociologia na área de ciências humanas e sociais aplicadas da formação geral básica, mas não fixou carga horária mínima.

O projeto ainda precisa passar por novas etapas na Câmara dos Deputados antes de seguir ao Senado.