Correio Braziliense

Evento Ciência em show reúne tecnologia e ciência em Taguatinga - (crédito: Reprodução/Ciênciaemshow)

*Por Arthur Dias

O Ciência em Show chega a Taguatinga nesta quinta-feira (26) e segue até domingo (29), no estacionamento do Estádio Elmo Serejo Farias (Serejão), das 14h às 19h. A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser retirados pelo Sympla.

Promovido pelo Instituto Oriens, com apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF), o projeto reúne espetáculos interativos, experimentos práticos e espaços educativos para crianças, jovens, estudantes, educadores e famílias. A iniciativa foi criada há cerca de 25 anos pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP).

Os fundadores Gerson Julião, Daniel Ângelo e Ana Teresa Ralston conduzirão apresentações com efeitos cênicos, iluminação e experimentos com nitrogênio líquido, plasma e reações quimiluminescentes, que emitem luz. Outro destaque é o Ônibus Laboratório, ambiente preparado para experiências interativas e demonstrações práticas de física e química no cotidiano. Para estudantes da educação básica, haverá apresentações alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

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Entre os espaços interativos, o Espaço Tech reúne inteligência artificial, impressão 3D, biotecnologia e internet das coisas (objetos do dia a dia conectados à internet), além de experiências com realidade virtual e aumentada, simuladores de missões espaciais e programação por blocos, em que o código é montado de forma visual. Na área de sustentabilidade, haverá demonstrações práticas sobre energia solar, turbinas eólicas e reaproveitamento de materiais, enquanto o Espaço Maker propõe desafios de engenharia e a construção de protótipos.

Para quem se interessa por audiovisual, haverá oficinas de produção digital, voltadas à criação de vídeos e conteúdos em áudio para divulgação científica. O podcast Ciência em Pauta terá gravação ao vivo, em estúdio montado no local, com pesquisadores, especialistas e comunicadores científicos. Ao longo das seis edições do circuito, estão previstos 48 episódios, que serão disponibilizados gratuitamente no YouTube, o que amplia o alcance dos conteúdos para além do público presencial. Os educadores também poderão participar de uma formação de três horas, com certificado.

O Espaço das Profissões terá informações sobre trajetórias acadêmicas e oportunidades de trabalho nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Profissionais e especialistas convidados vão compartilhar experiências e apresentar possibilidades de atuação nos setores de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico.

O projeto integra um circuito que passará por seis regiões administrativas do DF: Guará, Sobradinho, Ceilândia, Samambaia, Santa Maria e Taguatinga. Segundo a Secti-DF, a expectativa é alcançar 12 mil participantes presencialmente e superar 100 mil visualizações nas redes sociais ao longo das seis edições. Somente em Taguatinga, a previsão é receber cerca de 2 mil pessoas.

Anote



Ciência em Show, edição Taguatinga;

Quando: de 26 a 29/11, das 14h às 19h;

Onde: estacionamento do Estádio Elmo Serejo Farias (Serejão), em Taguatinga;

Entrada: gratuita, com ingressos pelo Sympla;

*Estágiario sob a supervisão de Ana Sá