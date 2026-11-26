Correio Braziliense

O Censo da Educação Superior de 2025, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), revelou que o Brasil atingiu a marca de 10,64 milhões de matrículas. O avanço geral foi de 4% em comparação com o ano anterior, passando de 10,2 milhões para 10,6 milhões. O setor privado respondeu por 96,6% dessa alta e concentra 8,56 milhões de universitários, o equivalente a 80,5% do total do país.

A análise técnica do Instituto Semesp destaca a retomada das graduações presenciais após nove anos seguidos de queda. As matrículas nesse formato somaram 5,13 milhões, crescimento de 1,8% viabilizado pela rede particular, que avançou 3,3%. Na rede pública, houve retração de 0,8%. Entre 2015 e 2024, o presencial havia acumulado a perda de 1,6 milhão de estudantes, com retração de 33,8% nas instituições privadas.

Desaceleração do ensino a distância

Embora a educação a distância mantenha a liderança com 5,46 milhões de alunos e 51,3% de participação nas matrículas, o ritmo de expansão anual caiu para 5,2%. Esse número marca o menor crescimento da modalidade em dez anos. O ingresso de novos alunos na educação a distância subiu 2,5%, totalizando 3,43 milhões. Esse segmento concentra 95,5% dos matriculados na rede privada.

O levantamento de 2025 introduziu os registros iniciais do modelo semipresencial, estabelecido pelo novo marco regulatório: foram 51 mil matrículas e 61 mil ingressantes, com 99,1% dos alunos atendidos pela rede privada. Grande parte das vagas decorre da migração automática de cursos que tiveram a oferta a distância vedada, como engenharias, licenciaturas, arquitetura e urbanismo e cursos da área da saúde.

Descompasso entre ingressantes e concluintes

Os números demonstram diferenças expressivas entre o volume de estudantes que entram e os que concluem a graduação. Em 2025, o Brasil teve 5,18 milhões de ingressantes e 1,34 milhão de concluintes. Enquanto as matrículas cresceram 4% e os ingressos subiram 3,3%, os concluintes avançaram apenas 0,6%. No comparativo entre 2015 e 2025, as matrículas aumentaram 32,4%, os ingressantes subiram 77,2% e os concluintes cresceram 16,5%.

A evasão atinge patamares diferentes conforme a modalidade de ensino. Na educação a distância, as matrículas desvinculadas representaram 49,1% do total e as trancadas somaram 20,3%. No ensino presencial, os registros desvinculados foram de 18,6%, com 11,3% de trancamentos.

O Instituto Semesp excluiu da análise a taxa de escolarização líquida calculada pelo Inep devido a divergências metodológicas. Enquanto o órgão federal utiliza projeções amostrais da "Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua" (PNAD Contínua), a entidade cruza a população do IBGE diretamente com os microdados censitários. Esse indicador detalhado constará na próxima edição do "Mapa do Ensino Superior no Brasil".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.