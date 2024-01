Concurso Unificado: edital com 6,6 mil vagas será publicado amanhã (10)

YR Yasmin Rajab

A previsão é de que sejam ofertadas 6.640 oportunidades para diversos cargos - (crédito: Reprodução/Site do MGI)

A data de publicação do edital do Concurso Nacional Unificado está mais perto do que nunca. O documento finalmente será divulgado nesta quarta-feira (10/1), após meses de espera.



A previsão é de que sejam ofertadas 6.640 oportunidades para diversos cargos. As vagas serão divididas entre os 21 órgãos públicos participantes.

Os candidatos poderão se inscrever a partir de 19 de janeiro, no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora. O período será encerrado em 9 de fevereiro. Já as provas estão marcadas para serem aplicadas em 5 de maio.

O CNU é um dos concursos mais aguardados para 2024. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o certame tem como objetivo:



Promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos;

Padronizar procedimentos na aplicação das provas;

Aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e

Zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.



O exame será aplicado em mais de 200 cidades do Brasil.

Cronograma

Veja as principais datas do CNU: