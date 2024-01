Concurso Unificado: confira os cargos e a distribuição de vagas

YR Yasmin Rajab

Edital está previsto para ser lançado nesta quarta-feira (10/1) - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O edital do Concurso Nacional Unificado está previsto para sair nesta quarta-feira (10/1) e, para te deixar por dentro do certame mais aguardado do ano, o Correio preparou uma lista com as carreiras que serão contempladas e a distribuição de vagas. Confira:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI):

Especialistas em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG): 150 vagas;

Analista de infraestrutura (AIE): 30 vagas;

Analista técnico de políticas sociais (ATPS): 360 vagas;

Analista em tecnologia da informação (ATI): 300 vagas;

Analista técnico-administrativo: 190 vagas;

Economista: 27 vagas;

Psicólogo: 2 vagas;

Estatístico: 12 vagas;

Técnico em comunicação social: 10 vagas;

Técnico em assuntos educacionais: 2 vagas;

Arquivista: 16 vagas;

Arquiteto: 14 vagas;

Engenheiro: 68 vagas;

Bibliotecário: 4 vagas;

Contador: 5 vagas;

Médico: 20 vagas.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC):

Analista de comércio exterior (ACE): 50 vagas;

Analista técnico-administrativo: 50 vagas;

Economista: 10 vagas.

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq):

Especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários: 30 vagas.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL):

Especialista em regulação de serviços públicos de energia: 40 vagas.

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

Auditor-fiscal federal agropecuário: 200 vagas;

Analista em ciência e tecnologia: 40 vagas;

Tecnologista: 40 vagas;

Agente de atividades agropecuárias: 100 vagas;

Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal: 100 vagas;

Técnico de laboratório: 40 vagas.

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra):

Analista administrativo: 137 vagas;

Analista em reforma e desenvolvimento agrário: 446 vagas;

Engenheiro agrônomo: 159 vagas.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI):

Analista em ciência e tecnologia: 296 vagas.

Ministério dos Direitos Humanos (MDH):

Analista técnico de políticas sociais (ATPS): 40 vagas.

Ministério da Educação (MEC):

Analista técnico de políticas sociais (ATPS): 70 vagas.

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai):

Indigenista especializado: 152 vagas;

Administrador: 26 vagas;

Antropólogo: 19 vagas;

Arquiteto: 1 vaga;

Arquivista: 1 vaga;

Assistente social: 21 vagas;

Bibliotecário: 6 vagas;

Contador: 12 vagas;

Economista: 24 vagas;

Engenheiro: 20 vagas;

Engenheiro agrônomo: 31 vagas;

Engenheiro florestal: 2 vagas;

Estatístico: 1 vaga;

Geógrafo: 4 vagas;

Psicólogo: 6 vagas;

Sociólogo: 12 vagas;

Técnico em assuntos educacionais: 2 vagas;

Agente em indigenismo: 152 vagas;

Técnico em comunicação social: 10 vagas.

Ministério da Saúde (MS):

Tecnologista: 220 vagas.

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP):

Analista técnico administrativo: 100 vagas;

Analista técnico de políticas sociais (ATPS): 30 vagas.

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE):

Auditor-fiscal do trabalho (AFT): 900 vagas.

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc):

Analista administrativo: 15 vagas;

Especialista em previdência complementar: 25 vagas.

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS):

Especialista em regulação de saúde suplementar: 35 vagas.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):

Analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas: 275 vagas;

Tecnologista em informações geográficas e estatísticas: 312 vagas;

Pesquisador em informações geográficas e estatísticas: 8 vagas;

Técnico em informações geográficas e estatísticas: 300 vagas.

Advocacia Geral da União (AGU):

Administrador: 154 vagas;

Arquiteto: 5 vagas;

Arquivista: 2 vagas;

Analista técnico-administrativo: 90 vagas;

Contador: 47 vagas;

Economista: 35 vagas;

Engenheiro: 18 vagas;

Estatístico: 7 vagas;

Médico: 3 vagas;

Psicólogo: 10 vagas;

Técnico em assuntos educacionais: 20 vagas;

Técnico em comunicação social: 9 vagas.

Ministério dos Povos Indígenas (MPI):

Analista técnico-administrativo: 30 vagas.

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO):

Analista técnico-administrativo: 45 vagas;

Economista: 15 vagas.

Ministério da Cultura (MinC):

Analista técnico-administrativo: 50 vagas.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep):