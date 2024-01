Concurso Emater-DF: período de inscrições é prorrogado; confira

YR Yasmin Rajab

Retificação foi publicado no DODF desta terça (9/1) - (crédito: Emater-DF/Divulgação)

O edital do concurso público da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) foi retificado. As alterações foram publicadas no Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (9/1).

Uma das mudanças é no número de vagas para cadastro reserva, que agora passa a conter 77 oportunidades. As chances são para a carreira grupo ocupacional de nível superior e serviços operacionais finalísticos.

Outra alteração importante é no período de inscrição. Agora, os candidatos poderão se inscrever até 7 de fevereiro, no site do Iades, banca organizadora. O pagamento da taxa deverá ser efetuado até 9/2.

Além do cadastro reserva, o certame oferta 25 vagas de preenchimento imediato. Veja os cargos contemplados:



Extensionista rural (nível médio) - agroindústria e agropecuária;

Assistente administrativo (nível médio);

Extensionista rural (nível superior) - economia doméstica, engenharia agronômica e medicina veterinária;

Técnico especializado (nível superior) - administração, ciências econômicas, contabilidade, direito e tecnologia da informação.

O certame será composto pelas fases de:

Aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os empregos;



Aplicação de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os empregos de nível superior; e



Aplicação de prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório, para os empregos de nível médio.

Os aprovados e nomeados no concurso receberão salários iniciais de até R$ 6.310,06, a depender da carreira escolhida. O órgão também oferece os benefícios de auxílio refeição/alimentação, auxílio natalidade, auxílio creche, licenças maternidade e paternidade, entre outros.