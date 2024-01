PMDF divulga resultado da redação para oficiais de saúde e capelães

YR Yasmin Rajab

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) tornou público o resultado pós-recurso da redação do concurso para oficiais de saúde e capelães. O documento foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF), desta terça-feira (9/1).

Segundo a publicação, não houve recurso interposto contra o resultado preliminar da prova de redação. Sendo assim, fica mantido o resultado publicado no DODF, em 1º de dezembro.

A PMDF também convocou os candidatos para as etapas de teste de aptidão física e sindicância da vida pregressa e investigação social. Todas as orientações sobre as etapas estão disponíveis a partir da página 37, do DODF.

O edital ofertou 46 oportunidades, distribuídas entre diversas especialidades médicas, odontológicas e veterinárias, sendo elas: psiquiatria, ortopedia, otorrinolaringologia, cardiologia, oftalmologia (várias áreas), ginecologia, hematologia, angiologia, oncologia clínica e veterinária (equinos).



Os nomeados desempenharão as seguintes atividades: atendimento clínico, emergencial, ambulatorial, cirúrgico; perícias médicas ou odontológicas; plantões internos; atividades médicas, veterinárias ou odontológicas em eventos policiais internos e externos; assinatura de laudos de necropsias para os veterinários, bem como atividades próprias do oficial policial militar; e demais legislações correlatas.

A seleção compreende as etapas de provas objetivas, redação, teste de aptidão física, avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica, avaliação de títulos e sindicância da vida pregressa e investigação social.