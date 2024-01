Concurso Unificado oferta 1,7 mil vagas para áreas de gestão e administração

YR Yasmin Rajab

As inscrições serão abertas em 19 de janeiro e poderão ser feitas até 9 de fevereiro

Das 6.640 vagas abertas no Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), 1.748 estão no Bloco 7, chamado de Gestão Governamental e Administração Pública. As oportunidades são divididas entre 14 órgãos federais participantes do certame. Confira a distribuição:

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 329 vagas para analista administrativo (131) e analista em reforma e desenvolvimento agrário (238). Desse total, 21 são para profissionais da área de contabilidade, oito para comunicação social e as demais para formação em qualquer área do conhecimento. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, para lotação em diversas cidades.



Advocacia Geral da União (AGU): 302 vagas para as carreiras de administração (154), contabilidade (47), comunicação social (9), arquivologia (2) e para qualquer área de conhecimento do ensino superior (90). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, para lotação em diversas cidades.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 275 vagas divididas entre campos variados, como planejamento, orçamento e gestão administrativa, contabilidade, arquivologia, comunicação social, história, publicidade e letras. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a maioria das vagas é para atuar no Rio de Janeiro.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): 20 vagas para qualquer área de conhecimento. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e os aprovados serão lotados em Brasília.

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai): 55 vagas para especialistas em indigenismo, divididas entre as áreas de administração (26), arquivologia (1), biblioteconomia (6), comunicação social (10) e contabilidade (12). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e as vagas são para Brasília, Rio de Janeiro e cidades da Amazônia Legal e de Mato Grosso do Sul.

Ministérios da Cultura, da Gestão e Inovação, da Justiça e Segurança Pública, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, da Saúde e do Planejamento e Orçamento: vagas para profissionais de comunicação, administração, economia, estatística, contabilidade, arquivologia e biblioteconomia, além de chances para qualquer área de conhecimento.

Sobre o concurso

O edital do CNPU foi publicado na quarta-feira (10/1), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). São ofertadas 6.640 vagas de níveis médio e superior em diversas áreas de atuação. As chances são divididas entre os 21 órgãos públicos participantes.

As inscrições serão abertas em 19 de janeiro e poderão ser feitas até 9 de fevereiro, na página do Concurso Nacional Unificado. As taxas custam R$ 60 para cargos de nível médio e R$ 90 para nível superior.