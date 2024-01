Esther Dweck: Concurso Unificado ampliará a diversidade no serviço público

YR Yasmin Rajab

O Concurso Unificado é o novo modelo de seleção de servidores públicos, criado pelo Ministério da Gestão - (crédito: Wilson Dais/Agência Brasil)

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, comemorou o lançamento dos editais do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) e ressaltou a importância de ampliar a diversidade no serviço público do país. De acordo com ela, a iniciativa "deixará o serviço público cada vez mais com a cara do Brasil". "Ampliar diversidade é essencial para pensarmos políticas públicas para os desafios do país", completou.

Seguimos sua orientação, presidente, de transformar o Estado brasileiro. Essa inovação do @gestaogovbr, com mais de 20 órgãos, deixará o serviço público cada vez mais com a cara do Brasil. Ampliar diversidade é essencial para pensarmos políticas públicas para os desafios do país! https://t.co/EduCfFmmrt — Esther Dweck (@edweck_rj) January 11, 2024

A declaração foi feita na tarde desta quinta-feira (11/1), nas redes sociais. Na publicação, Dweck responde uma postagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na qual ele esclareceu informações do Concurso Unificado.

O @gestaogovbr lançou ontem os editais com os blocos temáticos do 1º Concurso Público Nacional Unificado do país. Serão mais de 6 mil vagas, com provas em diversas cidades do Brasil e com inscrições a partir de 19/01. E tem mais uma boa notícia: a isenção do pagamento de… — Lula (@LulaOficial) January 11, 2024

O Concurso Unificado é o novo modelo de seleção de servidores públicos, criado pelo Ministério da Gestão, que consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

O edital do CNPU foi publicado na quarta-feira (10/1), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). São ofertadas 6.640 vagas de níveis médio e superior em diversas áreas de atuação. As chances são divididas entre os 21 órgãos públicos participantes.



As inscrições serão abertas em 19 de janeiro e poderão ser feitas até 9 de fevereiro, na página do Concurso Nacional Unificado. As taxas custam R$ 60 para cargos de nível médio e R$ 90 para nível superior.