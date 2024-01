Banco Central abre concurso com 100 vagas e salário de R$ 20 mil

YR Yasmin Rajab

Concurso do Banco Central oferta 50 vagas - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Banco Central do Brasil lançou um novo edital de concurso público para o provimento de 100 oportunidades imediatas na carreira de analista. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (16/1).

Das oportunidades, 50 são para a especialidade de economia e finanças e 50 para a área de tecnologia da informação. O certame permitirá ainda um total de 300 aprovados, sendo 150 vagas para cada carreira ofertada.

Os participantes serão avaliados por meio das etapas de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.



A segunda etapa do certame consiste no programa de capacitação (Procap), de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.

Todas as fases da primeira etapa, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizados nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal.



Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de R$ 20.924,80, para uma carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições serão abertas em 22 de janeiro e poderão ser feitas até 20 de fevereiro, por meio do site do Cebraspe, banca organizadora. A taxa de inscrição custa R$ 150.

Requisitos

Analista - área de economia e finanças: diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Analista - área de tecnologia da informação: diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.