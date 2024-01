Concurso Unificado: Cesgranrio cria página para certame

YR Yasmin Rajab

Página do Concurso Nacional Unificado - (crédito: Reprodução/Concurso Nacional Unificado)

A Fundação Cesgranrio, organizadora do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), criou uma página específica para o certame. Ao acessar o portal, o candidato é redirecionado para a página do portal Gov.br, para fazer o login.

Lá está escrito o aviso: "Sua autenticação deve ser realizada através de uma conta gov.br". Dessa maneira, o candidato que já tem perfil basta logar com CPF, QR code, certificado digital, certificado digital em nuvem ou ainda com login do banco (perfil prata). Quem ainda não tem conta, é possível criar uma na página mesmo.

Por meio do site, os participantes poderão se candidatar. As inscrições serão abertas nesta sexta-feira (19/1). As taxas custam R$ 60, para cargos de nível médio, e R$ 90, para nível superior. O período será encerrado em 9 de fevereiro.

Estudantes bolsistas do Programa Universidade Para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) não precisarão pagar a taxa.



Ao todo, são ofertadas 6,6 mil vagas para diversos cargos de atuação. As oportunidades são distribuídas entre os 21 órgãos públicos participantes.

As provas estão marcadas para serem aplicadas na data estimada de 5 de maio. Os exames serão aplicados em 220 municípios.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o CNU tem como objetivo promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.