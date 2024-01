Concurso PCDF: Tribunal de Contas suspende posse dos agentes aprovados

YR Yasmin Rajab

O edital da PCDF foi publicado em 2020 - (crédito: Fotos: PCDF/Divulgação)

O concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está suspenso após decisão do Tribunal de Contas (TCDF) na última semana. A decisão suspendeu a nomeação dos candidatos aprovados na carreira de agente.

Em resposta ao Correio, a Polícia Civil do DF informou que a decisão ocorreu devido à necessidade de ajustes para a nomeação dos candidatos com deficiência.

De acordo com informações do site da PCDF, o fluxo do concurso para o cargo de escrivão de polícia continua o mesmo. Os aprovados foram convocados para se apresentar à Policlínica e posteriormente ao DGP, conforme orientações da corporação.

O Correio tentou contato com o Tribunal de Contas do DF para saber mais detalhes da decisão, mas ainda não teve resposta. O texto será atualizado quando a reportagem tiver retorno.

Organizado pelo Cebraspe, o edital da PCDF foi publicado em 2020, ofertando 600 vagas para agentes. Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de R$ 8.698,78.