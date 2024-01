Polícia Científica do Paraná abre concurso com 30 vagas para perito

YR Yasmin Rajab

As inscrições serão abertas em 5 de fevereiro - (crédito: Freepik/Reprodução)

A Polícia Científica do Paraná abriu um novo concurso público com 30 vagas para o cargo de perito. Os aprovados e nomeados na carreira receberão o salário inicial de R$ 14.761,55, para a carga horária de 20 horas, e R$ 21.087,93, para a carga horária de 40 horas.

Os candidatos passarão pelas etapas de provas objetivas e discursivas, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social, inspeção de saúde e prova de títulos. As provas estão marcadas para 21 de abril.



Confira as áreas contempladas:



Psiquiatria;



Medicina;



Engenharia da computação;

Engenharia eletrônica;

Engenharia de telecomunicações;

Tecnologia da informação;

Ciências da computação;

Análise e desenvolvimento de sistema;

Gestão de tecnologia da informação;

Sistemas de informação;

Tecnologia da informação;

Informática biomédica;

Física;

Computação ou informática

Farmácia;

Bioquímica;

Ciências biológicas;

Biomedicina;

Biotecnologia.

Engenharia química;

Engenharia de alimentos;

Química;

Química industrial.

Farmácia;

Bioquímica;

Biomedicina;

Biotecnologia;

Engenharia de bioprocessos;



Engenharia mecânica;

Engenharia mecatrônica;

Engenharia civil;

Engenharia de controle e automação;

Engenharia em agrimensura;

Engenharia biomédica;

Engenharia de produção;

Engenharia aeronáutica;

Engenharia de materiais;

Engenharia automotiva;

Engenharia elétrica;

Engenharia eletrônica;

Engenharia de telecomunicações;

Engenharia física;

Engenharia florestal;

Engenharia industrial madeireira;

Engenharia agronômica;

Engenharia ambiental;

Engenharia sanitária;

Engenharia de aquicultura;

Agronomia;

Engenharia agrícola;

Ciências agrárias;

Geografia;

Física;

Engenharia cartográfica;

Engenharia acústica;

Engenharia de redes de comunicação;

Geologia;

Contabilidade;

Enfermagem;

Fisioterapia;

Terapia ocupacional;

Medicina veterinária;

Biologia; e

Odontologia.

Para tomar posse das carreiras, é necessário ter concluído curso de ensino superior na área desejada.

As inscrições estarão abertas em 5 de fevereiro e poderão ser realizadas até 5 de março, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora.



