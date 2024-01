"Enem dos Concursos" registra mais de 500 mil inscritos em apenas três dias

VT Vitória Torres

Após a abertura das inscrições, na sexta-feira (19/1), mais de 500 mil pessoas já se candidataram ao Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), popularmente conhecido como o "Enem dos Concursos". O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) estima que mais de 3,5 milhões de inscrições ocorram até o término do período. O concurso visa selecionar 6.640 servidores destinados a 21 órgãos públicos federais, com a aplicação da prova programada para 5 de maio, em dois turnos distintos.

Os candidatos interessados em disputar cargos de nível superior devem desembolsar R$ 90 na inscrição, enquanto aqueles que almejam vagas de nível médio pagam uma taxa de R$ 60. Para quem busca isenção da taxa, é possível solicitar até a próxima sexta-feira (26/1), desde que atendam aos requisitos estabelecidos.

A organização do certame está sob responsabilidade da Fundação Cesgranrio, banca examinadora. Para efetuar a inscrição, os candidatos devem acessar as contas individuais por meio da plataforma do governo federal. Aqueles que ainda não possuem cadastro no site devem criá-lo, sendo aceitos todos os níveis de conta: ouro, prata e bronze.



