Concurso PGDF: procuradores aprovados no último concurso tomam posse

YR Yasmin Rajab

O edital da PGDF foi publicado em março de 2022 - (crédito: PGDF/Divulgação)

Três aprovados no último concurso público da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) foram empossados na tarde desta segunda-feira (22/11). Os servidores foram nomeados por meio de ato do governador do DF, Ibaneis Rocha, publicado em 28 de dezembro de 2023 no Diário Oficial do DF (DODF).

Larissa Tasoniero, Anna Cristina Furquim de Almeida e Marcus Cipriano Araujo Pereira vão atuar na Procuradoria do Contencioso em Matéria de Pessoal Estatutário (Propes).



O edital da PGDF foi publicado em março de 2022, ofertando 65 vagas de preenchimento imediato para procuradores. Do quantitativo, 32 eram de ampla concorrência, 13 para pessoas com deficiência, 13 para negros e sete para pessoas de baixa renda.

A carreira exige curso de nível superior completo em direito, além de registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os candidatos nomeados receberão salários iniciais de R$ 22.589,59, além dos benefícios.