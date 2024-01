Concurso para condutores de ambulância e padioleiros do DF é retificado

YR Yasmin Rajab

A seleção já havia sofrido uma retificação na última sexta-feira (19/1) - (crédito: Sandro Araújo/Agência Saúde-DF)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) retificou novamente o processo seletivo simplificado para a carreira de gestão e assistência pública à saúde. As mudanças saíram nesta segunda-feira (22/1) no Diário Oficial do DF (DODF).

O prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da análise documental será de três dias, contados do primeiro dia subsequente da data de publicação do resultado preliminar, até o dia 25 de janeiro.

Para isso, o candidato deverá acessar a página da seleção, no site do Instituto AOCP, banca organizadora.

A seleção já havia sofrido uma retificação na última sexta-feira (19/1). Na ocasião, foram alteradas algumas datas do certame.



O edital foi publicado em outubro do ano passado, para a contratação temporária e formação de cadastro reserva de condutor de veículo de urgência e emergência (ambulância), além técnico de apoio operacional.

Para condutores, estiveram disponíveis 50 vagas, além de outras 250 para formação de cadastro reserva, com salário de R$ 3.679,26, e carga horária de 40 horas semanais.



Já para técnico de apoio operacional, foram ofertadas 80 vagas e mais 400 reservas. A remuneração será de R$ 3.600,72, com jornada de trabalho de 40 horas por semana.

O contrato terá prazo de seis meses, com possibilidade de ser prorrogado por mais seis.